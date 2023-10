Képregénybe kerül Erdős Péter popcézár

A Magyar rocktörténet című kötet a Képes Krónikák Kiadó és a Petőfi Kulturális Ügynökség közös gondozásában jelenik meg.



A PKÜ gondozásában jelenik meg a kötet. Forrás: Képes Krónikák Kiadó/Petőfi Kulturális Ügynökség

A Petőfi Kulturális Ügynökség évek óta dolgozik azon, hogy a hazai képregénykészítők munkája nagyobb hazai és nemzetközi megbecsülésnek örvendjen. A mostani is egy ilyen vállalkozás része, ahol fontos társadalmi témát, a szocialista ifjúsági kultúra lényegi elemét, a könnyűzenét mutatják be – olvasható a Kultúra.hu oldalon megjelent cikkben.

Mészáros János, a Képes Krónikák Kiadó vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy kettős céllal született meg a könyv.

Egyrészről szerették volna, hogy a mai fiatalabb generáció megismerje azokat az énekeseket, dalszerzőket és előadóművészeket, amelyek hosszú évtizedekig meghatározták a magyar könnyűzenét. Azokat az alkotókat, akiknek munkássága hatással van a mai zenekarokra is. Valamint az idősebb generációknak is szerettek volna örömet okozni, hogy ilyen módon is, némi nosztalgiával bemutassák ifjúságukat és azokat az együtteseket, énekeseket, akik generációk bálványai voltak.



Mészáros János kiadóvezető azt is elárulta, hogy harmincnál is több beat- és popzenész tűnik majd fel a képregényben. Nagy Ferótól Suszter Lóriig sokan lesznek láthatóak. A Magyar rocktörténet című képregényben egy fiktív szereplő, Pallaghy Karcsi életén keresztül ismerhetjük meg a hazai könnyűzene állomásait. Pallaghy olyan, mint minden 1960-as, 1970-es évekbeli fiatal: állandóan szerelmes, rajong a beatzenéért, és titokban dalszövegeket is ír.

Rajta keresztül ismerhetjük meg a magyar zenekarokat, a nagy bulikat, sőt egy rokoni szál kapcsán a kor zenei életének ura, Erdős Péter is megjelenik a történetben, de hogy milyen szerep is jut a képregényben a kommunista „popcézárnak”, az maradjon titok.

Szeptember 30-án a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehetősége volt az érdeklődőknek bepillantást nyerni a műbe. Az eseményen részt vett Bródy János Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, aki egyben a képregénysorozat egyik karakterének ihletője, aki elmondta, hogy fiatalon ő is rajongott a képregényekért.

A kötetet Jávorszky Béla Szilárd rockzenei szakíró, valamint Szabó Csaba jegyzi. A művészi értékű képeket pedig Futaki Attila művészeti vezetése mellett Szabó Csaba és Fritz Zoltán képregényrajzolók alkották meg.

A Magyar rocktörténet kétrészes, az első kötet a 1960-as és 1970-es éveket mutatja be, a második rész pedig a 1980-as és 1990-es éveket.

Borítókép: Részletek a Magyar rocktörténet első részéből (Forrás: Képes Krónikák Kiadó)