Maria Callas-múzeum nyílt Athénban

Az Akropoliszra tekintő múzeum a közönség előtt csütörtökön nyitja meg kapuit. A fölső szinteken egyebek mellett Callas párizsi lakásának egy szobáját is megépítették, de egy képzeletbeli erdő és egy hangstúdió is várja az érdeklődőket, akik híres előadásainak élő felvételeibe is belehallgathatnak.



A Maria Callas Múzeumban egyebek mellett személyes tárgyak, fellépőruhák, valamint korabeli fényképek, hang- és videófelvételek elevenítik meg a New Yorkban született, görög származású operaénekesnő pályafutását Forrás: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Megtekinthetők még a fellépésein viselt jelmezei és kézzel írott levelei is.

Erato Kucodaki, a múzeum felügyelője elmondta, hogy elsősorban azokat akarták megszólítani a kiállítással, akik ismerték ugyan Maria Callast, de nem mozognak otthonosan az opera világában.

Meghallgathatják az ikonikus áriákat, és jobban megérthetik, ki volt ez a művész, és miért volt jelentős.

Eredeti nevén Maria Kalogeropulosz 18 évesen Athénban debütált, és páratlan pályafutás után 53 évesen halt meg Párizsban.

Callas születésének századik évfordulója december 2-án lesz, de Görögországban egész évben számos eseménnyel adóznak emlékének és művészi hagyatékának. Hamarosan debütál a róla készült, Angelina Jolie főszereplésével forgatott Maria című film is.

Athén polgármestere, Kosztasz Bakojannisz megnyitóbeszédében a múzeum alkalmazottainak és az adományozóknak is köszönetet mondott.

Ez az első Maria Callasnak szentelt múzeum, amely ötvözi a technológiát a megélt tapasztalattal. Nagy örömmel és a nagy díva iránti mély tisztelettel üdvözöljük ezt a múzeumot

– fogalmazott a polgármester.