Pásztorvilág a Kecskemét környéki és a kiskunsági pusztákon

A látogatók megismerhetik a pásztortársadalom felépítését, az egyszerű pusztai életet, a faragás művészetét és a kinagyított fotóknak köszönhetően pásztorjeleneteket is megcsodálhatnak. Emellett a pásztorság legszebb tárgyi emlékeit mutatja be a tárlat, kiemelve a pásztorok lakhatási körülményeit, öltözködési, étkezési szokásait, valamint az állattartáshoz kapcsolódó eszközöket, munkafolyamatokat.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A helyszínen csoportoknak ajánlott tematikus tárlatvezetést is tartanak. Bemutatnak továbbá néhány, a múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéből válogatott alkotást is, amelyek a pásztor életmódhoz, az állattartás témájához kapcsolódnak. A képek közvetlen módon, egyszerű gondolatokkal, tiszta, gyermeki megfogalmazásban mutatják be mondanivalójukat. A fotók és a szövegek is a Kecskeméti Katona József Múzeum adattári anyagaiból kerültek elő, illetve azt veszik alapul a témára vonatkozó szakirodalomra támaszkodva.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet a pusztán nevelkedett szilaj, egyszerű, a természettel szorosan együtt élő pásztorok életmódjára, a „szükséges és elégséges” elvére, arra a szemléletmódra, amelyet a körülményekhez, helyi adottságokhoz, időjáráshoz, az állatok igényeihez való önzetlen, alázatos és megelégedett alkalmazkodás jellemez és jellemzett a régmúlt időkben. A múzeum munkatársai és a kiállítás szervezői ezt a fajta hagyományos tudásra alapozott gondolkodásmódot napjainkban fontosabbnak érzik, mint valaha.

Borítókép: Pásztorok világát bemutató kiállítás nyílik (Fotó: Lizik-Varga Katalin)