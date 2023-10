Vajon ön csak mellékszereplője a saját életének?

− Ez a film érdekes projekt abból a szempontból, hogy Árpádnak ez egy olyan munkája, ami kis költségvetésből, saját befektetésből, illetve minimális állami támogatással készült el, tulajdonképpen gombokból. Viszonylag hosszú időszak alatt forgattuk, durván három, három és fél év volt.

A mozi arra keresi a választ, hogy az ember hogyan reagál arra, amikor ráébred, hogy a saját életének is csupán mellékszereplője.

Azt gondolom, hogy ez a kérdés minden ember életére alkalmazható, így nagyon érdekes problémafelvetés a film alaptörténete – osztott meg a Svenk stábjával gondolatait az operatőr, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy magát egy rendező centrikus szakembernek tartja. – Alapvetően a rendező víziója izgat, az én munkámnak azt kell szolgálni. Árpi kimondottan vizuális típus, nagyon is ért a képhez, így a filmjeit is alapvetően képben képzeli el. Ő az a fajta rendező, aki nagyon szorosan dolgozik együtt az operatőrrel, ám el is várja,hogy a felvétel úgy nézzen ki, ahogy ő azt elképzeli.

Tímár Gergely arra is kitért, hogy az elnyúló forgatási idő milyen nehézségeket okozott. – Voltak érdekes kihívások, például feltűnik a Mellékszereplőkben egy kislány, aki a felvételek elején nyolcéves, ő nagyot nőtt a forgatás közben, így azzal vigyáznom kellett, hogy a magasságkülönbség, a hangjának változása ne legyen nagyon szembetűnő.

A film három család párhuzamos történetét meséli el napjaink vidéki Magyarországán. Egy gazdag üzletember és felesége, kislányuk, egy kiállítás-rendező fotográfus és keramikus felesége, és egy börtönpap története bontakozik ki a vásznon. Sorsuk összefonódik: többen ugyanabban a városban élnek, vagy éltek, s életüket alapvetően borítják fel a film folyamán feltáruló titkok és bűnök.

Borítókép: részlet a film plakátjából