Drakula Mátyás király unokatestvérét vette feleségül

Ki is az igazi Drakula?



Halloween alkalmával egyre gyakrabban találkozhatunk a villogó fogsorú, denevérnek öltözött mini Drakulákkal a különböző alakoskodó gyermekfelvonulásokon. De ki is volt az igazi Drakula és mi köze van a modern korunkban megalkotott vérszívó bestiához?

Nem sok. Talán annyi, hogy véres kezű uralkodó volt, aki fizikai erővel, megfélemlítéssel adott nyomatékot akaratának.



Drakula igaz története



Drakula valós történelmi szereplő volt, de sohasem volt kriptában alvó denevérember, aki ónkupából szürcsölgette a langyos vért reggelire. A róla szóló közismert ijesztgetős történeteket mind a képzelet ihlette és Hollywood terjesztette el a világon. Annyi azonban bizonyos, hogy az igazi Drakulát már életében is számos monda övezte, a későbbi évszázadokban pedig számos hátborzongató hiedelmet és vámpírtörténetet kötöttek Drakula személyéhez.

De fennmaradt még olyan alapítási monda is, amely szerint Bukarestet is ő hozta létre.

Drakula-mítosz: Felejtsük el a hosszú fogakat és a vérszívást (Forrás: Freepik.com)





Drakula a magyarok szövetségese

Drakula nevét a történelem III. Vlad – Vlad Dracul – néven ismeri. A Magyar Királyság területén, Segesváron született 1431. november 8-án – I. Mircea havasalföldi fejedelem unokájaként látta meg a napvilágot száműzetésben. Törökellenes politikát folytató apját, II. Vladot ugyanis megfosztották hatalmától az oszmánpárti havasalföldi nagyságok, így lelt Erdélyben menedékre.

Apja, II. Vlad a Sárkány Lovagrend tagja volt, így kapta a Dracul nevet, amely eredetileg románul sárkányt, később pedig ördögöt jelentett.

A Dracul nevet pedig fia is továbbviselhette.

A magyar politikai érdekek támogatták az oszmánokkal szemben álló erőket. Az 1436-ra kibontakozó Havasalföldi politikai válság eredményeképpen Vlad Dracul apja hazatérhetett és elfoglalhatta trónját. A kitűzött oszmánellenes, függetlenségi politikát azonban nem tudta tartani. Az Oszmán Birodalom feloldhatatlan nyomására Vlad apja a szultán vazallusává vált. A békét nemcsak pénzzel, hanem két fiának – Vlad Drakul és Szép Radu – átadásával tudta biztosítani. A túszként tartott ifjúkat a törökök nem csak taníttatták, de Vlad Drakult többször megkínozták, ez a kegyetlenkedés mély nyomott hagyhatott személyiségén és meghatározta későbbi tetteit is.

Havasalföld trónján

Apja meggyilkolása után az oszmán túszszerepből kikerülvén magyar támogatással 1456-ben megszállta Havasalföldet, amelynek uralkodójává is vált. A Nándorfehérvári diadal évében a magyar politika szándéka továbbra is az volt, hogy Havasalföld népe részt vállaljon a török elleni harcban. Vlad Dracul törökökkel szembeni ellenállása – előélete révén – nem volt kérdéses, ám a Magyar Királysághoz való lojalitása hamar azzá vált. Egy éve sem volt Havasalföld élén, amikor betört Erdélybe, és onnan Nagyszeben és a Brassó kincseivel távozott.

III. Vlad Havasalföld fejedelme, az igazi Drakula (Forrás: Wikipedia)

III. Vlad havasalföldi uralkodását az erőszak határozta meg. Vlad Drakul kegyetlen és véreskezű vezetőként külső és belső ellenségeit kegyetlenül meggyilkoltatta. Gyakorta karóba húzatta őket, innen is kapta a Tepes, azaz a „karóba húzó” ragadványnevet is. A legkisebb kihágásokért is testcsonkításokat, karóba húzásokat és válogatott kínzásokat rendelt el. Az ellenszegülő szász kereskedőket is kivégezte. Az egykori beszámolók szerint kegyetlenkedései nem ismertek határokat.

Egy szász vándorénekes Drakula vajda őrült országlása című verses elbeszélésében megírta, hogy Vlad áldozatai vérébe mártott kenyeret eszik.

Vlad már korában hírhedtté vált. Számos történész úgy véli, hogy kegyetlenkedéseinek éppen az elrettentés volt a célja.



Feleségül vette Mátyás király unokatestvérét

Kevesen tudják, hogy a Vladnak a második felesége nemcsak hogy magyar, hanem egyenesen Mátyás király unokatestvére volt. A Szilágyi családból származó Jusztinia tíz évig volt házastársa a véreskezű uralkodónak. Mátyás király igyekezett szövetségeseként kezelni Vladot, aki apja eredeti politikáját folytatva szembeszállt az oszmánokkal. A szultán ezért többször is sikertelenül próbálta meg eltávolítani a trónról.

A Havasalföldre érkező törököket kegyetlenül kivégeztette, majd seregével délre a török ellen vonult.

Bátor hadviselésével a többszörös túlerővel szemben is sikereket ért el, sőt az oszmán csapatok támadásait is megtörte. Mindezen veszteségeket az oszmánok nem hagyták szó nélkül: szövetkeztek Vlad öccsével, Raduval – akit korábban ugyancsak túszként tartottak fogva –, együttesen pedig megfosztották trónjától.

Havasalföld elűzött uralkodója, Vlad Drakul – akárcsak apja – Erdélybe menekült. Ott viszont a korábbi fosztogatásai miatt nem fogadták tárt karokkal.

Bebörtönözték; a források szerint évekig raboskodott Visegrádon. Később visszatért Havasalföldre, hogy visszavegye a trónt. Ott azonban 1476-ben tisztázatlan körülmények között meghalt, annyi azonban bizonyos, hogy politikai ellenfelei gyilkolhatták meg.



A vámpír Drakula legendája

Vlad Dracul személye köré számos monda fonódott az elmúlt évszázadok alatt. Ezek a misztikus és titokzatos híresztelések keltették életre a Drakula modern alakját. Bram Stoker Dracula című regénye főhősének ihletője a XV. századi havasalföldi fejedelem. A törtrénet a Broadway-n, pár évvel később pedig a filmvásznon is feltűnt.

Az 1931-ben Lugosi Béla főszereplésével bemutatott Dracula című amerikai horrorfilm hamar óriási sikert aratott.

Az amerikai filmipar első számú kelet-európai karaktert csinált a Vlad Drakul alakjából. Az elmúlt évtizedekben Drakula alakja beivódott a populáris kultúra legmélyebb szöveteibe.

Máig a romániai turizmus egyik legmeghatározóbb alakja. Annak ellenére is, hogy Drakula vámpír sohasem létezett, ez nem számít.

A filmipar által megteremtett modern Drakula-mítosz, úgy látszik, töretlen.

A Drakula Netflix-elérései mind azt mutatják, hogy a Drakula-rejtélyre ma is sokan kíváncsiak, még akkor is, ha az nem igaz. Ezen nincs mit csodálkozni hiszen a vámpírmesék iránt sokan vonzódnak. Dracula IMDB-értékelései alapján pedig borítékható, hogy számos vámpíros film fog még készülni, amelynek főszereplője a sápadt kriptaszökevény, Drakula lesz, és nem a török ellen harcoló, bátor havasalföldi vezér.

Borítókép: Drakula a színházban (Forrás: Színház.org)