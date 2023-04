Repkednek a végtagok Nicolas Cage Drakula-filmjében

A sztár már az egyik korai horror-vígjátékában, az 1989-es A vámpír csókjában is élvezetesen játszotta túl egy vérszívó karakterét és talán bosszankodott is, hogy ennek ellenére a nagybátyja, Francis Ford Coppola nem rá osztotta a Drakula címszerepét, de most, mintegy három évtizeddel később végre lehetősége lett megformálni a havasalföldi grófot.