Lenyűgöző felvételek készültek a havazásról + videó

A Mecsekben is beköszöntött a téli időjárás. A havazásról fotókat és videókat tett közzé a baranyai hírportál.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 10:16
Szombaton megérkezett az igazi tél, sok helyen leesett a hó. Baranya nem esett el, de történt néhány kisebb baleset – írja a Bama.

Az előrejelzések szerint

vasárnap még marad a hideg, és emiatt a hó is,

de hétfőtől enyhül az időjárás, kedden már majdnem tíz fok lesz megint.

A vármegyei hírportál látványos fotókat és videókat is megosztott a havazásról, ezeket ide kattintva megnézheti.

Borítókép: Havazott a Mecsekben (Fotó: Bama)


