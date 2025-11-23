Lenyűgöző felvételek készültek a havazásról + videó

Szombaton megérkezett az igazi tél, sok helyen leesett a hó. Baranya nem esett el, de történt néhány kisebb baleset – írja a Bama.
Az előrejelzések szerint
vasárnap még marad a hideg, és emiatt a hó is,
de hétfőtől enyhül az időjárás, kedden már majdnem tíz fok lesz megint.
A vármegyei hírportál látványos fotókat és videókat is megosztott a havazásról, ezeket ide kattintva megnézheti.
