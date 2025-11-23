alfa generációdigitálismunkatechnológiamédia

A 21. században született alfa generáció tagjai teljesen más munkát fognak találni

A technológia és a munkahelyi rugalmasság az alfa generáció szerint 2040-re forradalmi változásokat hoz a munkahelyekre, állapítja meg az International Workplace Group vizsgálata.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 11:02
Forrás: Shutterstock
• Megszűnik a napi ingázás: mindössze 29 százalék gondolja, hogy 30 percnél többet fog utazni munkahelyére,
• 88 százalék számít arra, hogy rendszeresen dolgozni fog mesterséges intelligenciával vagy robotokkal, a válaszadók egyharmada pedig az e-mail megszűnését jósolja,
• 81 százalék szerint a hibrid munkavégzés lesz a szokásos gyakorlat.

Egy új kutatás szerint az alfa generáció gyökeres változásokat vár a munka világában a szülei generációjához képest – a napi ingázás és az e-mail megszűnésétől kezdve egészen a robotokkal való rendszeres munkahelyi együttműködésig.

Az alfa az első generáció, amelyik a 21. században született. Tagjai teljesen a digitális technológia, az érintőképernyők és a közösségi média árnyékában nőnek fel.

Az International Workplace Group 11–17 évesek és szüleik körében végzett új kutatásában arról kérdezték a fiatalokat, milyen változásokat várnak a munkahelyi környezetben

2040-ig, amikor már az alfa generáció fogja kitenni az aktív munkaerő többségét.

A felmérésből kiderült, hogy tízből majdnem kilencen a munka világának alapvető megváltozására és az irodai élet felismerhetetlen átalakulására számítanak a maihoz képest.

2040-re megszűnik a napi ingázás

Az egyik legszembetűnőbb előre jelzett változás az ingázást érinti. Az alfa generációsok kevesebb mint egyharmada számít arra, hogy naponta 30 percnél többet kell majd ingázással töltenie – ahogy ezt ma jellemzően a szüleik teszi. A legtöbben úgy gondolják, hogy rugalmasan, a lakóhelyükhöz közelebb tudnak majd dolgozni. A megkérdezettek háromnegyedének elsődleges szempont lesz az ingázásra fordított idő csökkentése, így több időt tölthetnek a családjukkal, ha majd ők válnak szülőkké.

Mindennapossá válik a robotok és az MI használata, megszűnik az e-mail

A kutatás a főbb technológiai előrejelzéseket is vizsgálta, amelyek – nem meglepő módon – nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatosak. Az alfa generáció 88 százaléka arra számít, hogy rendszeresen okosasszisztenseket és robotokat fog használni. Számos egyéb technológiai újítás is várható, például 3D-s virtuális megbeszélésekhez használt VR-szemüvegek, játékzónák, alvókapszulák, személyre szabható hőmérséklet- és fénybeállítások, valamint kiterjesztett valóságot alkalmazó tárgyalótermek. Talán a legmerészebb előrejelzés, hogy a válaszadók egyharmada szerint az e-mailnek befellegzett – a helyét a hatékonyabb együttműködés érdekében új platformok, illetve technológiák veszik át.

A hibrid munka az új valóság

A kutatás azt is megállapította, hogy a hibrid munkavégzés lesz a bevett gyakorlat. 2040-ben a rugalmas munkamodell lesz a jellemző, és a munkavállalók szabadon választhatják meg, hogyan és hol dolgozzanak.

Az alfa generáció mindössze 17 százaléka számít arra, hogy mindig egy központi irodából fog dolgozni. A többség inkább megosztaná a munkaidejét otthona, helyi munkaterek és a cég központi irodája között, hogy feladatait a lehető leghatékonyabban végezhesse el. Az irodai munkavégzés hagyományos, merev modelljétől való eltávolodás fő előnyei közé tartozik a kevesebb utazással járó stressz, a barátokkal és családtagokkal töltött több idő, a jobb egészség és közérzet, valamint a nagyobb munkavállalói produktivitás.

Ez a rugalmasság várhatóan olyan mértékben növeli majd a termelékenységet, hogy az alfa generációsok egyharmada szerint a négynapos munkahét lesz a megszokott.

