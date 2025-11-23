európai bizottságháborúpénzsegélycsomag

A támogatások 20-25 százalékával nem tud elszámolni Ukrajna

Minden cent, amit a háború folytatására költünk, ablakon kidobott pénz.

2025. 11. 23. 10:03
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Minden egyes újabb eurócent, amit ennek a háborúnak a folytatására költ a brüsszeli elit, tulajdonképpen ablakon kidobott pénz – mondta a Szabad magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös, új podcastműsorában Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke. Sajnos Ukrajna nem fogja tudni a háborút megnyerni, akár segít a brüsszeli elit, akár nem. Őrültségnek hangzik az, amit az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen most kér a tagállamoktól, hogy egy újabb, 135 milliárd eurós segélycsomagot biztosítson az Európai Unió az ukrán háború folytatására – hangsúlyozta Törcsi Péter.

Az Ukrájnában kirobbant korrupciós botránnyal kapcsolatban Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője elmondta: 

számos becslés van arra, hogy az elmúlt 3,5-4 évben Ukrajnának juttatott támogatások mekkora részével nem tud az ukrán állam elszámolni.

Ez negyede-ötöde annak a 180-200 milliárd eurónak, amit az elmúlt négy évben odaküldtünk. Jelenleg Ukrajnában az államnak nincsenek vagy minimálisak az adóbevételei, ezért az Európai Unió és az Egyesült Államok tartja el az ukrán államot, ebből fizetik a közalkalmazottakat, az energiaszámlát, a nyugdíjakat, a katonákat, gyakorlatilag mindent. A támogatások ellenére négy év alatt Ukrajna semmilyen eredményt nem tudott felmutatni – fejtette ki az elemző.

A háború ellenére a magyar kormány egy sor olyan intézkedést vezetett be vagy fog bevezetni a következő hónapokban, amelyek további mozgásteret biztosítanak a növekedésre a családoknak, nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak – hangsúlyozta Törcsi Péter. Magyar Péterék, a Tisza Párt ezzel szemben adót akarnak emelni. 

Az Európai Bizottság elnök asszonya 135 milliárd eurót akar adni Ukrajnának, ezt valahonnan el kell venni. 

Honnan veszik el? A választópolgároktól. Akkor valóban nőne a szegénység egész Európában. Aki a Tiszát támogatja, az saját maga elszegényítését támogatja, már egészen rövid távon – mutatott rá az Alapjogokért Központ operatív igazgatója.

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt is leválna az orosz energiahordozókról, Horváth Sebestyén elmondta: az összes elemző között konszenzus van abban a kérdésben, hogy az orosz energiahordozó olcsóbb, mint az Atlanti-óceán túlpartjáról ideszállított cseppfolyósított földgáz vagy kőolaj. 

Az európai gazdaságnak pont ez okozta az óriási versenyelőnyét az elmúlt évtizedekben, hogy olcsó orosz energiahordozók keveredtek a fejlett nyugati technológiával.

Az elmúlt három és fél évben ennek a versenyképességi előnynek az egyik lábát szándékosan kirúgták az európai gazdaság alól. Ez az egyik fő oka kontinensünk versenyképességi hanyatlásának.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

