Elképesztő sikereket ér el Azahriah európai turnéján

Amint arról az Index és a Világgazdaság is beszámol, a fiatal énekes két hét alatt összesen tíz koncertet ad, és minden helyszínen telt ház előtt lép majd fel. – Az összes időpontra elkeltek a jegyek – adott hírt korábban közösségi oldalán maga Azahriah is. A koncertek remek hangulatáról számos videó is tanúskodik.

Az Indexen megjelent cikk szerint Azahriah karrierje szárnyal, jövőre három alkalommal is megtölti majd a Puskás Arénát. Október 10-én hivatalosan is megkezdődött a jegyértékesítés a jövő májusi koncertre, de – amint azt a cikkben is olvashatjuk – olyan nagy volt az érdeklődés, hogy meghirdettek egy második fellépést is 2024. május 26-ra. Mindez még mindig nem volt elég a rajongóknak, ezért a szervezők egy harmadik időpontot is bejelentettek, amelyre azóta már szintén minden jegy elkelt.

„Azahriah napjaink egyik legnépszerűbb magyar előadója, a YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 325 milliót, a Spotify-on pedig havonta mintegy 25 milliószor játsszák le a számait. Az énekes tavaly a Sziget Nagyszínpadán lépett fel, idén pedig telt házas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában. Pályafutását még Paul Street néven, youtuberként kezdte, énekesként és dalszerzőként 2021-ben lépett először színpadra. Abban az évben nyert az MTV EMA helyi előadó kategóriájában, és a OneRepublic előzenekaraként színpadra állhatott a Hősök terén.

Azahriah az egyik legnépszerűbb magyar előadóvá vált, júniusban a Stadiumx producerduóval, a Grammy-díjas Sam Martin énekessel jelentetett meg közös dalt és klipet Heaven címmel, önálló albumot legutóbb Memento címmel adott ki

A Vg.hu-n megjelent cikk azt is kifejti, hogy a popsztár nemcsak a rajongók bizalmát élvezi, hanem a szakmáét is. Ő kapta a legtöbb – összesen négy – jelölést a Klipszemlén, amit november 9-én immár hetedszer rendeznek meg az Akvárium Klubban.

A Magyar Klipszemle 2015 óta az egyik legfontosabb zeneipari háttérrendezvénnyé nőtte ki magát

Azahriah a Debreceni Egyetem yoUDay elnevezésű tanévnyitó stadionshow-ján