A banda Londontól nem messze, egy St. Albans nevű kis városban alapult 2003-ban és a zenéjükkel valami teljesen újat alkottak. Számaik egyesítik a post-hardcore-t a különböző heavy metal alműfajokkal, ami elektronikus, dubstep, trance és drum and bass elemekkel vegyül, az eredmény pedig csak úgy duzzad az energiától.

Már a 2006-os, valószínűleg valamelyik barátjuk házában, olcsó kamerával felvett, a Sorry You're Not A Winner című daluk videóklipjén érződött, hogy egy nagyon markáns, nagyon erőteljes bandának a születését láthatjuk:

Most pedig A Kiss For The Whole World című, immáron hetedik nagylemezükkel látogatnak Budapestre. Az album idén áprilisban jelent meg és itthon első alkalommal hallhatunk róla néhány számot élőben.



A zenekar előző albuma, a Nothing Is True And Everything Is Possible hetekkel a pandémia első hulláma után jelent meg, így a zenekar több mint egy évet várt arra, hogy élőben is eljátszhassa a közönségnek. Ennek eredményeként Rou Reynolds, a zenekar énekese alkotói válságon esett át, és persze az együttest is megviselte ez a nehéz időszak.

Az új album éppen ezért azt az eufóriát, örömöt és ünneplést próbálja magába foglalni és átadni a közönségnek, amit a karantén feloldása, a koncertek, az élő zenélés és a közönséggel való találkozás jelentett számukra.

2022 elején a banda kibérelt egy vidéki házat, hogy elvonulva alkothasson. Az eredmény pedig egy olyan lemez lett, ami sokkal inkább energikus, motiváló és élettel teli, mint bármi a korábbi munkáik közül. Korábban az igazán feszült, agresszívabb számokkal adták ki minden dühüket és frusztrációjukat, a formáció hetedik albuma azonban az örömteli pillanatokra koncentrál, és ha nem is minden egyes számot jellemzi ez, mégis egy teljesen új arcát mutatja a bandának.

Az Enter Shikari mindig is sikeresnek számított Angliában épp úgy, mint külföldön, előző négy albumuk mindegyike a brit albumok legjobb tízes listájára került. Az új lemez azonban még erre is rátett egy lapáttal, és májusban egészen az első helyig repítette őket.

A banda hazánkban is rendkívül népszerű, többször megtöltötték már az A38-at, teltházas koncertet adtak az Akvárium Klubban, nem egyszer léptek fel a Szigeten és a VOLT-on és más vidéki fesztiválon, most novemberben immáron a tizennyolcadik alkalommal látogatnak hozzánk – ritkaság, hogy a magyar közönség végigkövetheti egy világsztár karrierjének minden lépcsőfokát, az Enter Shikari esetében azonban szinte évről évre, élőben is megfigyelhettük, miként ível felfelé a pályájuk. Ennek az útnak pedig kiemelt pillanata a jelenlegi turné, ráadásul november 10-én nem egyedül érkeznek a Barba Negra Music Clubba, hanem a feltörekvő angol rockegyüttes, a Lake Malice oldalán.

Borítókép: Enter Shikari (Forrás: Honeycomb Live Hungary)