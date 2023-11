Feeling Good – koncert a női lélek sokszínűségéről

Perczel-Kováts Orsolyáról

17 évesen, Sík Olgánál kezdett énekelni. A nagyközönség először 1997-ben, a Kifutó című tehetségkutató műsorban találkozhatott vele, amelyet követően Esze Jenő tánczenekarával 17 éven keresztül énekelt a legnívósabb rendezvényeken, külföldön és belföldön egyaránt. Emelt szintű énekesi végzettségét a Kőbányai Zenei Stúdióban, ének-zene tanári diplomáját az Eszterházy Károly Főiskolán, színművészi végzettségét a Théba Művészeti Akadémián szerezte. Tudását a Magyar Hajnal Énekstúdióban Fóris Rita énekmester irányítása alatt, folyamatosan tökéletesíti.

Ének-zene tanár, majd csaknem egy évtizeden át az OSZK Stúdió hangképzés és zeneelmélet tanára, jelenleg a Magyar Hajnal Énekstúdió énektanára. Emellett több színházi produkcióban is szerepelt, prózai és musical előadásokban. Első lemeze 2011-ben jelent meg „Ne ígérj...” címmel, amely album a 30-as, 40-es évek jazzes hangulatát idézi. Az albumon Esze Jenő dalai mellett zeneszerzőként saját dalaival is bemutatkozott, amelynek sikerét mutatja, hogy a Jazzy Rádió a mai napig állandó műsorán tart több dalt is a lemezről.

Számtalan kiváló muzsikussal működött együtt, pályája során fellépett többek között Csepregi Gyula, Tornóczky Ferenc, Esze Jenő, Fekete István, Sramkó János, Horváth Gábor, Dorogi Ákos, Esze Zsolt, Esze Tamás, Barát Béla, Bálint Gergő, Juhász Ottó, Révész Richárd, Szili Róbert, Hárs Viktor, Pusztai Csaba, Jávori Vilmos művésztársaként.

Sokoldalúságára jellemző, hogy énekesi pályafutása mellett, színészként és pedagógusként egyaránt folyamatosan, aktívan végzi tevékenységét.