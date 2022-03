Megújult a Danubia Zenekar próbaterme

Eddig is több társadalmi programban mutatta meg a művészi szerepvállalás fontosságát a Danubia Zenekar, hiszen harmadik évada fut sikerrel a hallássérülteknek szóló Beethoven-projekt. Idén teljesedett ki a Máltai Szimfóniával közösen életre hívott Közös hang projekt, amelyben mélyszegénységben élő gyerekekkel muzsikálnak együtt. Egyre bővül az ÉNekÚT.hu hiánypótló online oktatási platform is. A következő évadban a régizenétől a kortársig számos jelentős művet mutatnak be kiemelkedő művészek közreműködésével, mint Gilbert Varga, Vashegyi György, Farkas Gábor, Balog József, Szinetár Dóra vagy Horvát Lili. A Zeneakadémia és a Budapest Music Center mellett zenei eseményeknek ad majd helyet a zenekar frissen megnyílt, felújított próbaterme is, amelyet zenés bejáráson mutattak be a sajtó képviselőinek.

Hámori Máté a következő szavakkal fordult a közönséghez:

Muszáj hálát adni néha, és talán nehéz időkben a szokottnál is gyakrabban érdemes összeszedni, hogy mennyi mindenért tartozunk köszönettel. Mi például Önöknek azért, hogy velünk vannak, jönnek és beülnek, ha kell, maszkban, de ott vannak hús-vér valójukban, és így az áramlás nem szakad meg.

Majd így folytatta: „És hálát adunk a reményért, ami a remekművekből sugárzik felénk: ezek a zenék azt mondják, sőt ordítják felénk, hogy – Kölcseyt meghazudtolva – igenis van remény, az ember nagyszerű és csodálatos szörnyeteg. Igen, a kettő együtt, de tudjuk A varázsfuvolából, hogy mi az, ami a szörnyetegeket is kezes báránnyá változtatja – hát igen, éppen a zene. Új évadunk a szépséget hirdeti és a reményt, a fiatalságot, a tehetség és a kitartás diadalát az unalom és a közöny felett, az összetartozás erejét hirdeti, a szolidaritást és a felelősséget, amit egymásért vállaltunk abban a pillanatban, hogy a világra jöttünk, és az embert hirdeti. Legyünk büszkék arra, amit együtt elértünk, legyünk büszkék az őseinkre, akik örökül hagyták a szépség óceánját, és legyünk büszkék az ifjakra, akik ebbe az óceánba saját (öröm)könnycseppjeiket hullajtják. És adjunk hálát mindezért, hogy zenélhetünk, együtt lehetünk, ünnepelhetjük az életet. Magáért az életért, végső soron.”

A Zeneakadémián Enrico Onofi, Gilbert Varga, Vashegyi György, Keller András és Hámori Máté vezényletével az idei őszi évadban négy alkalommal lép színpadra a Danubia Zenekar. Műsorukban szerepel többek között a Haydn Teremtése, Beethoven VIII. szimfóniája vagy olyan kortárs unikumok is, mint Hans Abrahamsen balkezes zongoraversenye, a Left, Alone.

A Budapest Music Centerben háromrészes sorozatot indít a Danubia Zenekar Szól a pálca – A szépség forradalma címmel, az estek címéül pedig Weöres Sándor egy-egy verssorát választották.

Önmagunk szépségét felismerni, az ember szépségére rácsodálkozni, erre van erőnk? Van időnk? Hiszen ez lenne a lényeg, a legfőbb felismerés. Erről szól ez a sorozat is

– olvasható a sorozat ismertetőjében.

A zenekar kiemelten figyel a családokra, gyerekekre is, igyekszik tágra nyitni a koncerttermek kapuját. A közkedvelt Kalandra Fül Fesztivál programja messze túlmutat a klasszikus zenén, idén májusban, a gyereknapi hétvégén várja az érdeklődőket.

Borítókép: A Közös hang projektben részt vevő gyerekek Hámori Máté karmesterrel (Fotó: Posztós János)