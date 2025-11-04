Új perspektívát villant a magyar fekete arany – felfutóban a hazai kőolaj-kitermelés

Magyarország kőolaj tekintetében továbbra is jelentős importra szorul, azonban a háttérben stratégiai munka zajlik a helyzet javítására. Ennek egyik pillére a saját kőolaj kitermelésének bővítése, ami 2023 óta folyamatos: a termelés 2024-ben húszéves rekordot döntve elérte az egymillió tonnát, és a 2025-ös éves termelés várhatóan még ezt a szintet is felülmúlja. Ez a növekedés önmagában nem helyettesíti az importot, de jelentősen hozzájárul a külső függőség mérsékléséhez, illetve az ellátásbiztonság erősítéséhez – olvasható az Oeconomus friss elemzésében.

Idén tovább nőtt a hazai kőolaj-kitermelés

Fotó: Shutterstock

Éledezik a hazai kőolaj-kitermelés

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kapcsolódó írásában felidézi: Magyarországon a kőolaj-kitermelésnek évszázados hagyománya van. Bár az iparág sosem volt képes az ország teljes szükségletét fedezni, az 1980-as évek elején elért, évi több mint kétmillió tonnás csúcsmennyiséget mára szinte lehetetlennek tűnik újra elérni. A kilencvenes évektől kezdve a kitermelés folyamatosan apadt, 2014-ben érte el mélypontját, mindössze 584 ezer tonnával. Ezt követően, 2015-től kezdve a trend megfordult, és a termelés szinte folyamatosan növekedett, amihez a hazai kutatás-termelésbe irányuló intenzív befektetések, valamint az elavult kutak újraélesztése is hozzájárult – mutatnak rá, megjegyezve: különösen az orosz–ukrán háború kirobbanása után kapott új lendületet a folyamat, mivel az energiabiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése stratégiai prioritássá vált.

A 2015 és 2023 közötti, átlagosan évi 4–5 százalékos növekedés jelentősen felgyorsult:

2024-ben már 13 százalékos bővülés volt, és a tervek szerint hasonlóan

dinamikus növekedés várható 2025-ben is.

A hazai kőolaj a földrajzi eredet miatt az uráli típusú kőolajtól eltérő, kedvezőbb, „félnehéz” minőségű nyersolaj, ami jobb finomítási paraméterekkel rendelkezik, így a Dunai Finomítóban előállított üzemanyagok minőségét is javítja.

Új lelőhelyek olajkincse vált kitermelhetővé

A modern kutatási programok ma már nemcsak a hagyományos, szénhidrogénben gazdag alföldi és Zala-medencei geológiai egységekre fókuszálnak, hanem egyre nagyobb figyelmet szentelnek a közép-magyarországi régiónak is, különösen Pest környékén. Ez a stratégiai terjeszkedés már kézzelfogható eredményeket hozott: a 2022. óta felfedezett új olajmezők, mint a vecsési, turai és galgahévízi is, jelentős részben ennek az új megközelítésnek köszönhetőek.