Lecsaptak a rendőrök azokra a dílerekre, akik egy iskola közelében árulták a kristályt és a füvet – adta hírül a közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amelyhez egy montázsolt videót is mellékelt.
Iskola mellett terítette a drogot a láthatósági mellényes díler, de most csúnyán ráfázott + videó
Nem próbált asszimilálódni, ezek szerint.
Az ötvenes éveikben járó férfiak a bázisukat egy autószerelő műhelyből alakították ki, onnan osztották a tiltott szert. A BRFK X. kerületi rendőrök október 26-án fogták el őket, a műhely tulaját és egy társát Kőbányán, míg a harmadik cimborájukat Angyalföldön. A rajtaütések során mérlegek, elektronikai eszközök kerültek elő, sőt még egy körözött elektromos rollert is lefoglaltak.
A történet azonban korábban kezdődött: már szeptemberben lebukott egy 36 éves díler, aki egy kőbányai iskola mellett árulta a drogot. Hamar kiderült, hogy ugyanabból a műhelyből szerezte be a portékát, mint a most elfogott társai. A házkutatás közben simítózáras tasakokban fehér port, digitális mérlegeket és SIM kártyákat is találtak.
A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói mind a négy férfit gyermekek által látogatott intézmények közelében folytatott kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. Mindannyiukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.
Aki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón!
