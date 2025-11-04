Iskola mellett terítette a drogot a láthatósági mellényes díler, de most csúnyán ráfázott + videó

Az ötvenes éveikben járó férfiak a bázisukat egy autószerelő műhelyből alakították ki, onnan osztották a tiltott szert. A BRFK X. kerületi rendőrök október 26-án fogták el őket, a műhely tulaját és egy társát Kőbányán, míg a harmadik cimborájukat Angyalföldön. A rajtaütések során mérlegek, elektronikai eszközök kerültek elő, sőt még egy körözött elektromos rollert is lefoglaltak.