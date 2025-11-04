Budapest Rendőr-főkapitányságiskola droghírekmérleg

Iskola mellett terítette a drogot a láthatósági mellényes díler, de most csúnyán ráfázott + videó

Nem próbált asszimilálódni, ezek szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 04. 13:23
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lecsaptak a rendőrök azokra a dílerekre, akik egy iskola közelében árulták a kristályt és a füvet – adta hírül a közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amelyhez egy montázsolt videót is mellékelt. 

Az ötvenes éveikben járó férfiak a bázisukat egy autószerelő műhelyből alakították ki, onnan osztották a tiltott szert. A BRFK X. kerületi rendőrök október 26-án fogták el őket, a műhely tulaját és egy társát Kőbányán, míg a harmadik cimborájukat Angyalföldön. A rajtaütések során mérlegek, elektronikai eszközök kerültek elő, sőt még egy körözött elektromos rollert is lefoglaltak. 

A történet azonban korábban kezdődött: már szeptemberben lebukott egy 36 éves díler, aki egy kőbányai iskola mellett árulta a drogot. Hamar kiderült, hogy ugyanabból a műhelyből szerezte be a portékát, mint a most elfogott társai. A házkutatás közben simítózáras tasakokban fehér port, digitális mérlegeket és SIM kártyákat is találtak.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói mind a négy férfit gyermekek által látogatott intézmények közelében folytatott kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. Mindannyiukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.


Aki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu