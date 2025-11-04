Verseny a muszlim turistákért – kinek jó a halal turizmus forradalma Európában?

Több európai ország is új irány talált a turisztikai kínálat fejlesztésében, egy neves szakportál szerint a halal turizmus európai áttörése egy új korszak kezdetét jelzi az utazásban. Ezek az országok olyan élményt kínálnak a muszlim utazóknak, amely összhangban van az értékeikkel. Befogadó környezet, befogadó kultúra, régóta halljuk. Egy jó üzlet vagy a kulturális térfoglalás újabb színtere lesz a halal turizmus? Sok itt a kérdés egyelőre.

A halal turizmus térnyerése egyre jelentősebb lesz Európában. Fotó: AFP

A turizmus kérdését nyilvánvalóan nem lehet összemosni sem a migrációval, sem a bevándorlással, hiszen a turista jön, pénz költ és távozik. Csakhogy a halal turizmus esetében hozza magával a kulturális és életmódbeli igényeit. Nagy baj ez? – tehetjük fel a kérdést. Minden turista jó turista, ha sokat költ? Lehet a kulturális jelenségeket bagatellizálni, de Közép-Európából kristálytisztán látszik, hova vezet a meghajlás a multikulturalizmus előtt.

Nézzük gazdasági oldalról a halal turizmus hatását

A döntés mögött érthető gazdasági megfontolások húzódnak: a muszlim középosztály rohamosan növekszik, és jelentős fogyasztóerőt képvisel, hadd költsék el a pénzüket Európában. Az Al Jazeera korábbi cikke szerint a halal turizmus volumene 2023-ban 256 milliárd dollár volt, a prognózis viszont komoly növekedés jelez, 410,9 milliárd dollárra nőhet 2032-re.

A muszlim utazók száma gyorsan növekszik, egyes előrejelzések szerint 2030-ra a globális utazók közel 30 százaléka muszlim lesz, főként Délkelet-Ázsiából, a Közel-Keletről és Afrikából.

Erre pedig az európai turizmusnak reagálnia kell – mondják. Első pillantásra mindez csupán piaci alkalmazkodásnak tűnik, de felmerül, hogy akkor mi lesz az eddig napirenden tartott kérdésekkel, a túlturizmus káros következményeivel, a fenntarthatósággal. Bár amikor az európai turisták utaznak a muszlim turisztikai célpontokra, ott rendre elfelejtik a nyitottságot és a multikulturális értékeket, és a turisták már a repülőtéren igazodnak a muszlim ország elvárásaihoz.

A neves turisztikai portál cikke végigveszi, hogyan pozicionálják magukat Európa újabb üdülőhelyei, így Németország, Spanyolország, Horvátország, Görögország és Svédország, hogy a muszlim családok és vallásos utazók számára is vonzó célponttá váljanak. A cikk szerint a felsorolt országok felismerték, hogy a globális turizmusban fontos lehet a „halal barát” szolgáltatások beépítése:

étkezési lehetőségek (halal ételek),

imaszobák létesítése,

alkohol- és disznóhús-mentes étkezési opciók,

külön férfi- és női wellnessrészlegek is,

szerencsejátékoktól mentes környezet, amelyek megfelelnek az iszlám előírásoknak.



A muszlim turizmus fogadóországai

Spanyolország a világ egyik legnépszerűbb utazási célpontja, most pedig úgy tűnik, célzottan nyit a muszlim családos utazók felé is. Olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek lehetővé teszik az iszlám előírásoknak megfelelő élményt – ilyenek például halal éttermek, imatermek, illetve olyan szálláshelyek, amelyek figyelembe veszik a vallásos igényeket. Hasonló irányban indult el Horvátország is. A cikk szerint Görögország is felismerte, hogy a muszlim utazók számára értéket jelent az olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek összhangban állnak az iszlám értékekkel. De nemcsak a klasszikus mediterrán országok reagálnak erre az igényre, Svédország és Németország is szeretne részesülni a halal turizmusból. Ezekben az országokban a belső piac is jelentős, a szolgáltatások átalakítása így hosszabb távú piaci stabilitást is eredményezhet a szakportál szerint.