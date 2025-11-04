OlaszországZaharovaSalvinipénzorosz-ukrán háborúfegyver

Olaszországból kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij

A legfontosabb az Oroszország és Ukrajna közötti háború megállítása; nem folytathatjuk még ötven évig, hogy pénzt és fegyvereket küldünk Kijevnek – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője. Közben a római külügyminisztériumba kérették az orosz nagykövetet az orosz külügyi szóvivő egyik nyilatkozata miatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 13:09
Matteo Salvini Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Az olasz külügyminisztériumba keddre hívták be Alekszej Paramonov orosz nagykövetet Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kommentjét követően. Az eset előzménye, hogy Róma központjában hétfőn leomlott egy középkori torony, és a mentési munkálatok közepette Zaharova a közösségi oldalán úgy reagált, hogy „amíg a római kormány az adófizetők pénzét feleslegesen Ukrajnára fordítja, Olaszország össze fog dőlni – a gazdaság éppúgy, mint a tornyok”.

Olaszország nem hajlandó további ötven évig pénzt és fegyvereket küldeni Kijevnek
Olaszország nem hajlandó további ötven évig pénzt és fegyvereket küldeni Kijevnek. Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Matteo Salvini, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfő este a RAI1 közmédiának azt mondta, hogy vannak pillanatok, amikor a politikát felülmúlja a csend és a mások iránti tisztelet. Ezzel arra utalt, hogy a torony romjai alatt egy munkás életét vesztette. Salvini ezzel egy időben hangsúlyozta, hogy jelenleg 

elsőrendűnek az Oroszország és Ukrajna közötti háború megállítása számít, ahogyan (Donald) Trump javasolja. Nem folytathatjuk így további ötven évig, pénzt és fegyvereket küldve Kijevnek. Ez nem kétséges.

Guido Crosetto védelmi miniszter a La Repubblica napilap keddi számában kijelentette, hogy Olaszország továbbra is támogatja Kijevet „azzal, amivel tudjuk”. Hozzátette: Németországnak Patriot légvédelmi rakétarendszere van, ezért azt tud küldeni Kijevnek.

Mi elküldtünk (Kijevnek) mindent, amit lehetett, az olasz védelem gyengítése nélkül

 – mondta Crosetto. Bejelentette, hogy az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Róma a tizenkettedik fegyverszállítmány küldésére készül, de a védelmi miniszter sem a határidőről, sem a szállítmány tartalmáról nem nyilatkozott.

Borítókép:  Matteo Salvini (Fotó: AFP)

