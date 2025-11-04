Olaszországból kemény figyelmeztetést kapott Zelenszkij

Matteo Salvini, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfő este a RAI1 közmédiának azt mondta, hogy vannak pillanatok, amikor a politikát felülmúlja a csend és a mások iránti tisztelet. Ezzel arra utalt, hogy a torony romjai alatt egy munkás életét vesztette. Salvini ezzel egy időben hangsúlyozta, hogy jelenleg

elsőrendűnek az Oroszország és Ukrajna közötti háború megállítása számít, ahogyan (Donald) Trump javasolja. Nem folytathatjuk így további ötven évig, pénzt és fegyvereket küldve Kijevnek. Ez nem kétséges.

Guido Crosetto védelmi miniszter a La Repubblica napilap keddi számában kijelentette, hogy Olaszország továbbra is támogatja Kijevet „azzal, amivel tudjuk”. Hozzátette: Németországnak Patriot légvédelmi rakétarendszere van, ezért azt tud küldeni Kijevnek.