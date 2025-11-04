Meghalt az Egyesült Államok volt alelnöke

Cheney korábban kongresszusi képviselő, védelmi miniszter és fehér házi kabinetfőnök is volt, majd a magánszektorban folytatott sikeres karriert, mielőtt Bush felkérte alelnökjelöltnek – eredetileg azért, hogy más jelölteket válasszon ki. Élete nagy részében szívbetegséggel küzdött, több szívrohamot átélt, és 2012-ben szívátültetésen esett át, amely után még hosszú ideig visszavonultan élt.

Borítókép: Dick Cheney, az Egyesült Államok volt alelnöke (Fotó: AFP)