Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált, 84 éves korában elhunyt.
Meghalt az Egyesült Államok volt alelnöke
Dick Cheney, az Egyesült Államok volt alelnöke, aki kulcsszerepet játszott a „terrorizmus elleni háború” stratégiájának kialakításában és az Irak elleni 2003-as invázió előkészítésében, nyolcvannégy évesen elhunyt – közölte családja.
Cheney tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri betegségek szövődményei miatt halt meg
– áll a család közleményében.
Cheney George W. Bush mellett szolgált, központi szerepet játszott a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni amerikai biztonságpolitika kialakításában, valamint az Irak elleni háború előkészítésében – számolt be a CNN.
Politikai befolyása kiemelkedő volt: Cheney gyakran a háttérből alakította a Fehér Ház döntéseit, és sokan a „terrorizmus elleni háború” egyik fő ideológiai irányítójának tekintették.
Cheney korábban kongresszusi képviselő, védelmi miniszter és fehér házi kabinetfőnök is volt, majd a magánszektorban folytatott sikeres karriert, mielőtt Bush felkérte alelnökjelöltnek – eredetileg azért, hogy más jelölteket válasszon ki. Élete nagy részében szívbetegséggel küzdött, több szívrohamot átélt, és 2012-ben szívátültetésen esett át, amely után még hosszú ideig visszavonultan élt.
Borítókép: Dick Cheney, az Egyesült Államok volt alelnöke (Fotó: AFP)
Kulcsfontosságú a Trump–Orbán-csúcs
A XXI. Század Intézet elemzése.
Hamburgban felgyújtották egy AfD-politikus autóját
Az Antifa magára vállalta az incidenst.
Kényszersorozás: egy férfi lejött a lakásából és már vitték is a frontra + videó
Újabb erőszakos videó került napvilágra.
Szijjártó Péter a magyar nukleáris ipar jelentőségéről beszélt
A nukleáris energia kulcsfontosságú lesz az ország biztonságos energiaellátása szempontjából hosszú távon.
