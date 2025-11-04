Szijjártó Péter a magyar nukleáris ipar jelentőségéről beszélt

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a nukleáris világkiállításon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) standjának megnyitóján arról számolt be, hogy napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamosenergia-igénye az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. És ennek kielégítése során tájékoztatása szerint a következő szempontokat kell főleg figyelembe venni: a kínálat fedezze a szükséges mennyiséget, az ellátás legyen stabil, biztonságos, olcsó és környezetkímélő, illetve mindez hosszú távon is biztosítható legyen. Márpedig – mint mondta – ezeknek a feltételeknek egyedül a nukleáris energia tud megfelelni jelenleg.

Szijjártó Péter a nukleáris világkiállításon vett részt. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Ezért Magyarország elkötelezett a nukleáris kapacitásainak bővítése mellett, mivel a nukleáris energia kulcsfontosságú lesz az ország biztonságos energiaellátása szempontjából hosszú távon. Atomenergia nélkül lehetetlen fenntartani a magyar családok számára Európa legalacsonyabb áramárait

– folytatta.

Ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik.

A nukleáris ipar a magyar gazdaság kulcsfontosságú ágazata, amely stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából

– vélekedett.