Fontos újítást jelentett be a TikTok

A TikTok eddig is nagy befolyást gyakorolt a zeneiparra, most még nagyobb szeletet szeretne a tortából. Az új funkciója lehetővé teszi a dalok közvetlen mentését olyan alkalmazásokba, mint a Spotify vagy az Amazon Music – írja a Világgazdaság.

Az Add to Music App nevű új funkciót múlt héten jelentette be a TikTok. A funkció virtuális gombként jelenik meg a platformon levő videó alá játszott zene ikonja mellett. Mikor a felhasználó rákattint a „zene hozzáadása” gombra, felugranak a támogatott zenei streamingszolgáltatók, például a Spotify, és ott már csak el kell menteni a kedvelt dalok vagy az egyéb saját mappákba a TikTok-videó alatt futó zenét.

A TikTok már most is a világ legerősebb platformja a zene felfedezésére és népszerűsítésére, amely segíti az előadókat a globális közösségünkkel való kapcsolatteremtésben, hogy ösztönözzék a zenéjük iránti elkötelezettséget

– mondta Ole Obermann, a TikTok zenei üzletág fejlesztéséért felelős globális vezetője.

Az Add to Music App egy lépéssel tovább viszi ezt a folyamatot,

közvetlen kapcsolatot teremtve a TikTokon való felfedezés és a zenei streamingszolgáltatásban való fogyasztás között.

A TikTok zenei üzletág fejlesztéséért felelős globális vezetője szerint ezzel a lehetőséggel a jogtulajdonosok, a zenészek és előadók is nyerhetnek, hiszen bekerülnek a zenei megosztók jutalékrendszerébe.

Az új funkciógomb mellett a TikTok-zenék zenei streamingplatformon albumba rendezésére eddig is volt megoldás: a Spotify-felhasználók számára a TikTokon mentett dalok automatikusan a kedvelthez kerülnek. Az Amazon Music szolgáltatásban a rendszer egy TikTok-specifikus lejátszási listára vagy a felhasználó által kiválasztott másik lejátszási listára küldi.

Az új funkció hasznos lehet a felhasználók számára, mivel a TikTokon – csakúgy, mint a Spotify-on – folyamatosan jelennek meg új előadók új zeneszámai. Ha egy dal vagy egy videó trendet mutat az alkalmazásban, szinte biztos, hogy megjelenik a billboard-listákon, magyarán elősegíti a dalok ismertségének felfutását.

A TikTok már most is jelentős zenei karrierformáló, olyan előadók, mint Miley Cyrus és a Rolling Stones is hatalmas sikereket értek el a TikTokon. A független előadók és szerzők is profitálhatnak az újításból, hiszen a TikTokon indított bemutatkozás könnyebben futhat be a zenei megosztókon, és szép jutalékot lehet elérni a dalok kattintásszámával.