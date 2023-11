Idén is várja a Hungarocomix a képregények szerelmeseit

A reggel tíztől délután négyig tartó rendezvényen részt vesz számos ismert hazai képregényalkotó: köztük Fazekas Attila, Marabu, Németh Gyula, László Márk, Sváb József, Benczédi Anna, Fritz Zoltán, Tebeli Szabolcs, Lakatos István, Vincze Nóra és Felvidéki Miklós, akik dedikálják is a műveiket, valamint Kertész Sándor is bemutatkozik képregénytörténeti kiadványaival. Nemzetközi vendégként a magyar, horvát és ukrán alkotókból álló The Random Factor Comics Collective tagjai lesznek jelen az eseményen