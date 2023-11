A kétnapos programsorozat során – amelyen többek között Perényi Miklós, Varga Tamás, Fenyő László, Somodari Péter, Várdai István, Rohmann Ditta, Kokas Dóra, Karasszon Eszter, Szabó Ildikó és Devich Gergely is közreműködik majd – triók, vonósnégyesek, különböző kamarazenei formációk, kamarazenekari művek és nagyzenekari csellóversenyek is megszólalnak majd. Ezáltal a Concerto Budapest nemcsak a magyar kamarazenei hagyományok megőrzéséért, illetve újraélesztéséért kíván tenni, de a cselló sokszínűségét, sokoldalúságát, számtalan funkcióját is szeretné bemutatni a közönségnek