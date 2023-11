Magyar művész a Rising Stars legjobbjai között

A Müpa közleményében azt írja,

az ECHO nemcsak a jövő csillagainak felkutatásában vállal szerepet, de felfedezésük után sem engedi el a művészek kezét: a Rising Stars sorozat 1995 óta Európa legígéretesebb fiatal zenészeit mutatja be a kontinens patinás koncerttermeiben, így minél szélesebb körben megismerheti őket a közönség.

A Rising Stars sorozat 1995 óta Európa legígéretesebb fiatal zenészeit mutatja be, ezúttal Pusker Júliát is. Fotó: Mohai Balázs

A tájékoztató szerint a Rising Stars fellépéssorozatot korosztályának egyik legsokoldalúbb gitárosa, Sean Shibe nyitja meg a Müpában. A harmincegy éves gitáros repertoárjában egyaránt fellelhető a múlt muzsikája és korunk zenei világa: a koncerten többek között Manuel de Falla Debussy-darabja, valamint a brit Thomas Ades Forgotten Dances című műve is hallható lesz. A skót gitárost az Elbphilharmonie Hamburg és a Kölner Philharmonie közös jelöltje, Mathis Kaspar Stier fagottművész követi, aki egyforma lelkesedéssel fordul a szólistafeladatok, a kamaramuzsika és a zenekari játék felé. Julius Schepansky harmónikással közös budapesti fellépésén Böddecker és Bach művei a barokk kort képviselik, míg a kortárs bemutató szerzője az izlandi María Huld Markan Sigfúsdóttir lesz - olvasható a közleményben.

Hat év után ismét beválogattak egy magyar művészt a fiatal feltörekvők közé, így

Pusker Júlia sokoldalú tehetségét nemcsak Budapesten, hanem Európa-szerte megismerheti a közönség.

A Müpa jelöltje a budapesti Zeneakadémián, majd a londoni Royal Academy of Music falai közt végezte tanulmányait, majd 2021-ig a Queen Elisabeth Music Chapel rezidens művészeként képezte tovább magát Brüsszelben. A hazai közönség nemcsak kíséret nélküli hegedűjátékát élvezheti a Müpában, de ukrán partnerével, Kristia Hudzij zongoraművésszel is fellép – emelik ki a közleményben.

Az utolsó napot a BOZAR - Centre for Fine Arts Brussels jelöltje, a Sonoro Quartet indítja. A belga vonósnégyes országának egyik legaktívabb formációja, amely 2021-ben a budapesti Bartók Világversenyen is óriási sikert aratott. A Müpába két kvartettklasszikussal érkeznek: Mozart Adagio és fúga című művét Bartók V. vonósnégyese követi, kortárs bemutatóként pedig honfitársuk, Annelies van Parys erre az alkalomra megrendelt kompozícióját hallhatja a közönség. Az eseménysorozatot Sebastian Heindl összművészeti produkciója zárja. A Konzerthaus Dortmund, a Kölner Philharmonie és a Festspielhaus Baden-Baden közös jelöltje az első olyan fiatal művész, aki orgonán mutatja be tehetségét a Rising Starsban. A koncerten Moritz Eggert Orck című művének előadása után Heindl orgonaimprovizációs kísérete lesz hallható.

Borítókép: Pusker Júlia (Fotó: Csibi Szilvia)