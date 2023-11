Nemrég ünnepelte 40. születésnapját Adam Driver

Adam Douglas Driver kezdetben katonának készült: a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után jelentkezett a tengerészgyalogsághoz. Több mint két és fél évnyi szolgálat után szerelt le, miután egy kerékpárbalesetben eltörte a szegycsontját. Színészdiplomáját 2009-ben szerezte meg, a legendás Juilliard School drámaszakos növendékeként. Ezután színházi színészként helyezkedett el New Yorkban, miközben pincérként és éttermi kisegítőként is dolgozott.

Adam Driver amerikai színész és felesége, Joanne Tucker érkezik a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségére a londoni Royal Albert Hallban 2020. február 2-án. Forrás: MTI/EPA/Neil Hall

Milyen út vezetett a színháztól a filmvászonig?

A filmiparba a 2010-es évek elején, a „férfi főszereplők krízisének” idején kezdett berobbanni, amikor a Brad Pitt, George Clooney, Tom Cruise nevével fémjelzett férfi szupersztárok generációja kiöregedőben volt. A Csajok című sorozat tette híressé, amely 2012 és 2017 között ment az HBO-n. A szériában alakított karakterért három egymást követő évben is jelölték Primetime Emmy-díjra, amellyel a vígjátékok legjobb férfi mellékszereplőit ismerik el.

2014-ben főszerepet játszott az Éhes szívek című olasz filmben. Az ebben nyújtott alakítását a 71. Velencei nemzetközi filmfesztiválon a legjobb főszereplőnek járó díjjal jutalmazták. Ugyanebben az évben a 40 az új 20 című filmben is felbukkant többek között Naomi Watts és Ben Stiller társaságában. Ez a produkció tovább növelte az ismertségét. Főszerepet játszott a 2016-os velencei filmfesztiválon bemutatott Paterson című filmben is, és az ebben nyújtott alakításának köszönhetően a Time magazin korunk egyik legjobb színészének nevezte.

Ugyancsak 2016-ban jelent meg Martin Scorsese keresztény mártírokról forgatott filmje, a Némaság, amelyben Adam Driver egy jezsuita pap lelkének mélységeit tárja páratlan drámaisággal és rétegzetten a nézők elé. 2019-ben egy másik rendkívüli erejű és hatású alakítással kápráztatta el a nézőket a Házassági történet című filmben, Scarlett Johansson partnereként. 2021-ben két Ridley Scott-filmben, Az utolsó párbajban és A Gucci-házban is megcsillogtatta színészi kvalitásait. Előbbi egy XIV. században játszadó monumentális lovagtörténet, amelyben Driver a törtető nemest, Jacques Le Gris-t játssza, páratlan mélységet adva a manipulatív, diplomáciai ügyeskedésben járatos karakternek. A Gucci-házban a legendás Maurizio Gucci szerepében nyújtott lehengerlő, maradandó alakítást.

Miben áll Kylo Ren sikere?

Az említett filmek és karakterek mind jelentősen hozzájárulnak az ismertségéhez és népszerűségéhez, de az igaz világhírt mégis a Star Wars-folytatás trilógiájának főgonosza, Kylo Ren hozta meg számára. A karaktert a Star Wars: Az ébredő Erő (2015), a Star Wars: Az utolsó Jedik (2017), valamint a Star Wars: Skywalker kora (2019) című filmekben keltette életre, hatalmas sikerrel, hiszen mind a közönség visszajelzései, mind a kritikusok elismerően nyilatkoztak róla.

A nagyon is emberi, összetett karakter, amelyet alakít, a Star Wars-világ egyik legizgalmasabb szereplője. Darth Vader örökösének tekinti magát, a nyomdokaiba szeretne lépni, de lelke mélyén egy érzékeny, folyamatosan őrlődő, múltbeli traumáival küzdő ifjú. Amint azt a kritikusok mondták róla, olykor ijesztően gázol át mindenen, máskor pedig önmagát nevetségessé téve próbál az új sötét nagyúr lenni, azonban minden cselekedete mélyén egy magányos és összetört ember bújik meg.

Adam Driver San Diegóban született 1983. november 19-én, Nancy Wright és Joe Douglas Driver második gyermekeként. Hétéves volt, amikor szülei elváltak. Ekkor édesanyjával és nővérével Indiana államba költöztek. Baptista lelkész hivatású nevelőapja által nagyon vallásos nevelést kapott, templomi kórusban is énekelt. Még az egyetemi évek alatt ismerkedett meg feleségével, Joanne Tuckerrel, akivel 2005 és 2009 között ugyanannak a hallgatói csoportnak a tagjai voltak. 2013 nyarán házasodtak össze.

Mit hoz a közeljövő?

Hamarosan, december 28-án megérkezik a mozikba a Ferrari című film, amelyben ismét egy legendás olasz, Enzo Ferrari bőrébe bújik, és amint azt az előzetesből láthattuk, teljesen elváltoztatott külsővel – hátrafésült ősz hajjal – jelenik majd meg a vásznon. A hírek szerint főszerepet kapott Sylvester Stallone Tough As They Come című filmjében és az Annette című zenés drámában. Scott Z. Burns új filmjében, a The Reportban is főszereplőként láthatjuk majd, illetve Noah Baumbach jelenleg cím nélküli legújabb filmjében is ő játssza majd a főszerepet Scarlett Johansson oldalán. A rajongók számára pedig örömhír, hogy ismételten ő kelti majd életre Kylo Ren karakterét a Star Wars IX. epizódjában.

Borítókép: Adam Driver amerikai színész a Csillagok háborúja: Skywalker kora című filmjének premierjén a hollywoodi El Captain filmszínházban 2019. december 16-án (Forrás: MTI/EPA/Christian Monterrosa)