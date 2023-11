Oláh János szellemisége tovább él

Immár nyolcadik alkalommal gyűltek össze családtagok, barátok, pályatársak, olvasók, hogy a 2016-ban elhunyt szerzőre, kiadóvezetőre emlékezzenek. Szentmártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár beszédében elmondta: az egyik szeme sír, amiért Oláh János már nyolc éve nincs köztünk, a másik szeme viszont nevet, hogy már nyolcadik alkalommal ilyen sokan gyűltek össze az emlékét őrizni. Mint mondta, Oláh János úttörő, iskolateremtő, integrátor személyiség volt, aki nemcsak barátait, de tanítványait is maga mellé tudta állítani egy-egy közös ügy érdekében.

Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára beszédet mond az Oláh János emlékesten a Petõfi Irodalmi Múzeumban 2023. november 24-én. Forrás: MTI/Soós Lajos

Mint mondta, ő maga is Oláh János tanítványa volt, hiszen huszonöt éves korától tíz éven át dolgoztak együtt, így tőle leshette el a szakma csínját-bínját. Hozzátette, hogy Oláh Jánostól nemcsak az irodalmi szakmát, hanem emberséget is lehetett tanulni: hűséget, kitartást, szakmai alázatot, valamint azt, hogy mindig csak az igazat érdemes leírni és kimondani, illetve azt, hogy ezekért az igaz szavakért ki kell állni, és tovább is kell adni őket.

Nekünk, barátainak, olvasóinak és tanítványainak ez a feladatunk: nem visszaadni a tőle kapott értékeket, hanem továbbadni az ő örökségét, üzenetét azoknak a nemzedékeknek, amelyek már csak a könyvei által ismerhetik

– fejtette ki. A helyettes államtitkár arra is emlékeztette a jelenlévőket, hogy Oláh János számos jelentős rendezvénysorozatot indított útjára, amelyek máig nagyon népszerűek. Neki köszönhetők egyebek mellett a Versmaraton, a Hanghordozó vagy a Szaval a suli című programok. Utóbbi pályázat nyertesei, az Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola 7. z/b osztályának tanulói az ünnepségen is előadták győztes szavalatukat.

Ugyancsak Oláh János nevéhez köthető Az év legsikeresebb szerzője díj megalapítása is, amellyel a kiadók azokat az alkotókat kívánják elismerni, akik maguk is tesznek azért, hogy műveik minél nagyobb példányszámban jussanak el az olvasókhoz. Idén három kiadó díjazta egy-egy szerzőjét.

Erős Kinga kiadóvezető, az írószövetség elnöke adja a díjat Szilágyi-Nagy Ildikónak. Fotó: Teknős Miklós

Az Orpheusz Kiadó nevében Erős Kinga kiadóvezető, az írószövetség elnöke adta át a díjat Szilágyi-Nagy Ildikónak az Emlékeim Prágai Tamásról című könyvéért.

A díj átadásakor Erős Kinga felidézte: Prágai Tamás tehetséges költő, író, irodalomkritikus és szerkesztő volt, aki súlyos betegség következtében hunyt el 2015-ben. Élete utolsó három hónapjában, kórházi tartózkodása alatt haláláig egy zöld füzetbe írta a feljegyzéseit. Ebben a füzetben az önmagát és az élet nagy kérdéseire választ kereső ember szólal meg. Széles rétegekhez szóló üzenetének megértéséhez azonban számos olyan háttérismeret szükséges, amelyeket maguk a füzetben leírt feljegyzések nem tartalmaznak. Szilágyi-Nagy Ildikó – aki egyben élettársa is volt Prágai Tamásnak – rendkívül gondos, tartalmas kommentárokkal egészítette ki a füzetben megörökített gondolatokat, az így született, egyszerre nagyon személyes és tárgyilagos könyv kettejük életébe is bepillantást enged – fejtette ki Erős Kinga.

A Széphalom Könyvműhely nevében Mezey Katalin író, kiadóvezető jelentette be, hogy az általuk idén elismert szerző Roberto Ruspanti, aki Agrigentói sétány című művével érdemelte ki a díjat. Mint mondta, az olasz szerző műve önéletrajzi témát dolgoz fel, a mű főhősei az író édesanyja és édesapja. A szerző a regényben ugyanakkor Olaszország II. világháborús történéseit és tragédiáit is bemutatja, így a személyes sorsok mellett történelmi eseményeket is megjelenít.

Mezey Katalin arra is kitért, hogy Roberto Ruspanti egyben hungarológus és műfordító is. Nevéhez köthető például Petőfi Sándor János vitézének hamarosan megjelenő olasz nyelvű változata, de Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső és Babits Mihály több művét is lefordította már olasz nyelvre. A kiadóvezető azt is elmondta, hogy habár a szerző ezúttal nem tudott személyesen jelen lenni, december 13-án azonban az Olasz Intézetben személyesen veszi majd át az elismerést.

Zsiga Kristóf kiadóvezető átadja a díjat Kocsis Csaba szerzőnek. Fotó: Teknős Miklós

A Magyar Napló Kiadó képviseletében Zsiga Kristóf kiadóvezető adta át a díjat Kocsis Csaba szerzőnek, aki Erdőn-mezőn vendégségben című kisregényéért kapta az elismerést.

Zsiga Kristóf felidézte, hogy a szerzővel több mint két évtizede állnak kapcsolatban, ezalatt négy könyve jelent meg a kiadó gondozásában. – A most díjazott könyv kötődik a Viharsarokhoz. Hősei szeretettel járják hazánk erdeit és mezőit, hogy azok vendégeiként ők maguk is a természet, a táj részeivé válhassanak, elmerülve a csodákban – mondta a kiadóvezető.

Az ünnepség részeként egy videót is megtekinthettek a jelenlévők, amelyen Oláh János maga szavalta el A csodaszarvas elvesztése című versét. Az est során Lux Ádám előadásában elhangzott a szerző további három verse – A gyolcson át, Vitorla vagy, Bornemissza óta –, valamint egy részlet a Csókold meg a csizmám! című novellából. A rendezvényen közreműködött Lovászi Edina és zenekara, akik Mennék én is című műsorukból adtak elő részleteket. A megzenésített művek – Petőfi Sándor Reszket a bokor, mert..., József Attila Tedd a kezed és Kiss Ottó Leülök a nagy víz mentén című verse – rendkívül erőteljes érzelmi hatást kiváltva keltek életre előadásukban.

Borítókép: A Széphalom Könyvműhely nevében Mezey Katalin író, kiadóvezető jelentette be, hogy az általuk idén elismert szerző Roberto Ruspanti. Fotó: Teknős Miklós