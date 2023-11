Randizós realityshow készül a Szex és New Yorkból

Téved, aki azt gondolja, mára leáldozott a valóságshow-k korszaka. Bár a hagyományos, akváriumszerű formula fölött (amikor látszólag céltalanul zárunk össze embereket, hogy nézegessük, mit csinálnak) már kezd eljárni az idő, egymást érik a tematikus, egy-egy különleges témára vagy kifejezett feladatra épülő realityk. Ezek között is kiemelt szerepet foglalnak el a műsorgyártók termékpalettájában a párkeresős műsorok. Bár ezekben a legritkább esetben sikerül párra lelnie a szereplőknek, ez a készítőket nem tántorítja el attól, hogy újabb ötletekkel rukkoljanak elő.

Az eredeti Szex és New York-történet szerzője, Candace Bushnell. Fotó: Walter/Northfoto

Ezt gondolhatták a legújabb amerikai randizós produkció, a Van még szex a városban (Is There Still Sex in The City) készítői is, akik a nagy sikerű Szex és New York című sorozat (illetve az annak alapját adó Candace Bushnell-regény) nyomán dolgozták ki a műsor tematikáját. A Variety cikke szerint

a show-ban négy, ötvenes éveiben járó barát kalandjait követhetik majd végig a nézők a randizás útvesztőin keresztül. A hölgyek nagyvárosi életüket hagyják maguk mögött, hogy beköltözzenek egy vidéki kastélyba, ahol minden epizódban más-más férfiakkal találkoznak majd: „kipróbálják” a fiatal férfiakat, az idősebb urakat, a gazdagokat és álmaik férfiját is.

A műsorról megszólalt maga Bushnell is, aki egy közleményben úgy fogalmazott, „az ötven-egynéhány éves (és idősebb) nők most a legmenőbb csoport randizási szempontból, és én is közéjük tartozom. Az évtizedek alatt mindenféle korú férfival randiztam már, és nagyon izgatott vagyok, hogy egy olyan műsoron dolgozhatok, ami a kapcsolatok iránti szenvedélyemet ötvözi azzal a lehetőséggel, hogy segítsek a hozzám hasonló nőknek újra rátalálni a szerelemre.”

Borítókép: Jelenetfotó a 2008-as Szex és New York című filmből (Forrás: New Line Cinema/Northfoto)