Spanyol hétvége a Határtalan design – Reflexiók kiállításon

November 18-án mutatkozik be Enrique del Castillo, aki régi vetítőgépek újrahasznosított alkatrészeinek felhasználásával olyan optikai olvasókat hoz létre, amelyek a celluloidon megjelenő mintákat hanggá alakítják. A filmeket a hangok hullámfrekvenciája és a geometriai formák ismétlődése közötti kapcsolat alapján tervezték, így harmonikus hangok, zajok, hangtextúrák és atmoszférák hozhatók létre általuk. Az eredmény egy különleges hangperformansz, amely a tudományos és művészeti kutatást kapcsolja össze kísérleti módon, kapcsolatot teremtve a fény és a hang között.

Különleges installációk várják az érdeklődőket (Fotó: Határtalan Design)

Sofia Montenegro Barcelonában alkotó művész munkáiba olyan módszereket épít be, amelyek a hangot vizuális és performatív elemekkel kapcsolja össze, ezáltal képzeletbeli képek létrehozásának módjaival kísérletezik. Venir y Ver című installációjának kiindulópontja a Manzanares folyó megfigyelése volt, amint az egy adott ponton és időben áthalad a madridi Ríó parkon. A hangjátékot egy elsötétített térben kell meghallgatni, az installáció közben az élőt képként kezelve a megfigyelésünk tárgya filmmé válik a szemünk előtt. A figyelmünket vezető auditív narratíván keresztül pedig a hallgatás élményében mélyedhetünk el. A művész célja, hogy a performansz alatt megváltoztassa azt, ahogy egyébként halljuk és észleljük a körülöttük lévő dolgokat.

A kiállításon két eltérő alkotói attitűddel dolgozó spanyol ékszerművész munkái is megtekinthetők (Fotó: Határtalan Design)

A Határtalan Design kiállításon két eltérő alkotói attitűddel dolgozó spanyol ékszerművész munkái is megtekinthetők. A Barcelonában élő, világhírű Trinidad Conteras egyedi kerámiaékszerei pillanatnyi intuíció alapján született egyedi, lírai alkotások. Formaviláguk az alkotás folyamatát tükrözik, a művész személyes képzeletvilágának kivetülései. A kiállított darabok a Zero Space című, Daniel Santolo Franco venezuelai származású vizuális művésszel, fotográfussal közösen létrehozott sorozat részei. Juan José Ibáñez ipari formatervező ékszerekre fókuszáló projektjében hétköznapi tárgyakat hasznosít újra, értelmez át és keres nekik új kontextust. Az átalakított, régi elektromos borotvákból készített ShAVE THE BROOCHES sorozatban olyan brossok kaptak helyet, amelyek meglepnek, szép dolgokat mondanak, megnevettetnek vagy éppen táncra késztetnek...

A rendezvény plakátja (Forrás: facebook/Fuga)

A Határtalan Design kiállítás és összművészeti rendezvénysorozat húszéves története során első ízben valósul meg tematikus tárlatként 14 ország 76 művészének részvételével a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A különleges nemzetközi válogatás Ligeti György zeneszerző születésének 100. évfordulójához kapcsolódva, Ligeti sokrétű alkotói tevékenységének inspirációjára született. A válogatásban hangszerektől kezdve, hangzó bútorokon át, a design és a képzőművészet határán létrejött hangzó tárgyakon, installációkon és az azokat bemutató filmeken keresztül, egészen a hangzó vagy zenei asszociációkkal bíró ékszerekig terjedő anyagot láthat a közönség. A kiállítás november 26-ig látogatható.

Borítókép: Enrique del Castillo és különleges szerkezete (Fotó: Határtalan Design)