Turnéra indul Kelemen Barnabás a világ egyik leghíresebb zenekarával és karmesterével

Utopia zenekar a Müpában

„Mindig különleges ünnep, ha külföldi zenekar érkezik a Müpába, hiszen egy másik ország előadói kultúrájával találkozni felvillanyozó tapasztalat. Ezúttal azonban az élmény a szokottnál is izgalmasabbnak ígérkezik, hiszen az együttes nemzetközi, ráadásul alapítója vezényli, a szólista pedig hazánk világhírű hegedűművésze, Kelemen Barnabás! Teodor Currentzis és a Utopia zenekar koncertje az eddigiek alapján is sokat ígér, ám ha hozzátesszük, hogy a programon a romantikus versenymű- és szimfóniairodalom két kivételes remeke szerepel, be kell látnunk, hogy ezt az estét nem lehet kihagyni” – olvasható a Müpa ajánlójában. A november 17-i koncerten ismerős dallamok csendülnek fel: Kelemen Barnabás közreműködésével Brahms D-dúr hegedűversenye, majd pedig egy igazán nagyszabású alkotás, Csajkovszkij érzelmekben és indulatokban gazdag V. szimfóniája következik.

A Utopia zenekart Teodor Currentzis dirigálja. Forrás: Utopia Press Office

Teodor Currentzis karmester, a klasszikus zene fenegyereke

Az athéni születésű görög karmestert a klasszikus zene fenegyerekei között tartották számon az elmúlt esztendőkben. Extravagáns megjelenése figyelmet keltett, ahogyan az is, hogy a hagyománytól eltérően nem a pulpitusról vezényelte a zenekarát. Életútja sem szokványos: előbb zongorázott, majd hegedült, még később zeneszerzés órákat vett. Vezényelni már nem otthon, hanem a Szentpétervári Konzervatóriumban tanult a kilencvenes években. Oroszországi feladatok után a németországi Südwestfunk Zenekarának vezetésére kérték fel.

Saját együttesét, a független testületként működő Utopia zenekart azzal a céllal hozza létre, hogy a világ minden tájáról összegyűjtse a különleges tehetségeket.

Borítókép: A Utopia zenekar (Forrás: Utopia Press Office)