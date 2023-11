Új kiállítás és korcsolyapálya nyílt a Magyar Természettudományi Múzeumban

A múzeum élen jár a környezettudatos szemléletformálásban. Küldetéseként fogalmazta meg, hogy kutassa, védje a földi élet jelenkori és múltbeli sokféleségét, emellett pedig az élővilágunkat veszélyeztető problémákra is felhívja a figyelmet. Többek között ezért is készítették környezetbarát, fenntartható eljárással a korcsolyapályát is, amelynek síkosságát egy speciális anyaggal, a növényi alapú glicerinnel való kezelés adja – hangzott el a pénteki eseményen, amelyen közreműködött a székesfehérvári ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia szupermini csapata, illetve a Diótörő a jégen produkcióból is láthattak egy részletet a vendégek.