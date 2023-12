Száztíz éves a komáromi Kultúrpalota

A komáromi Kultúrpalota jelenéhez tartozik, hogy az épületre augusztus 14-én lakat került és elkezdődött a főépület két évig tartó, teljes körű belső felújítása. Bár az átadásra várni kell, a lap beszámol arról is, hogy már papíron van az új, modernebb állandó kiállítás forgatókönyve, amelyen teljesen új és régebben meglevő, immár restaurált, fontos tárgyak, közöttük Komárom vármegye és a komáromi helyőrség 1810. évi zászlaja is helyet kaphat majd. Az új állandó kiállítás a múzeum fennállása 140. évfordulójának évében, 2026-ban akár meg is nyílhat.