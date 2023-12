A Várkert Bazárban megnyílt a hagyományos adventi iparművészeti vásár

„Az ember azt adja, amit tud […] mindig adni kell” - idézte Márai Sándor szavait Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke, a rendezvény fővédnöke a vásár szombati megnyitóján. Mint mondta, ilyenkor, decemberben ajándékok után kutatunk: a lényeg, hogy eltaláljuk az ízlést, a vágyat és a stílust.

Kiállítok standja az idei szalonjellegű adventi iparművészeti vásár megnyitóján a Várkert Bazárban december 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)



Herczegh Anita szerint a Várkert Bazárban nyíló iparművészeti vásár változatos kincseket ajánl azoknak, akik valami különlegeset, egyedit keresnek. Az itt fellelhető tárgyak nagy gonddal és komoly szakmai odaadással készülnek, a magyar alkotók ízlését és keze munkáját dicsérik.

A meglepetés tudatos, gondos kiválasztása méltóságot ad az ajándékozásnak. Aki adventben gondolkodva szeret, annak sosem mindegy, hogy milyen üzenete van annak, amit vásárol – hangoztatta.

A hagyományos iparművészeti vásáron a legkiválóbb magyar iparművészek alkotásaiból válogathatnak az érdeklődők – mondta Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettese, kiemelve, a vásár ideje alatt workshopok is lesznek, amelyeken különféle ajándéktárgyakat készíthetnek a látogatók, és személyesen is lehet találkozni az iparművészekkel.

A vezérigazgató-helyettes beszélt arról is, hogy a Nemzeti Hauszmann-program fejlesztéseinek köszönhetően az idén a látogatók birtokba vehették a teljeskörűen felújított Csikós udvart, amely a Budavári Palotanegyed szabadtéri adventi eseményeinek ad otthont. Ott látható Borbás Marcsi műsorvezető-szerkesztő tolmácsolásában az a fotókiállítás, amely a Kárpát-medence hagyományos ételeit mutatja be, amelyeket a helyszínen meg is lehet kóstolni.

Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális, és kommunikációs vezérigazgató-helyettese köszöntőt mond az idei szalonjellegű adventi iparművészeti vásár megnyitóján a Várkert Bazárban 2023. december 2-án. Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

Sikota Krisztina hangsúlyozta, a legkiválóbb magyar iparművészek munkái nemcsak a vásáron láthatók, hanem a Hauszmann-program által felújított épületek belső tereiben is, például a Szent István-teremben, amelyen a hazai iparművész mesterek legjobbjai dolgoztak.

Elmondta azt is, hogy a Hauszmann-programban még olyan nagyszabású épületek fognak megújulni, mint a József főhercegi palota, a Honvéd Főparancsnokság vagy a Budavári Palota teljes épületegyüttese.

Közlése szerint a Várkapitányság örömmel követi az iparművészszakma utánpótlásának nevelését. A Hauszmann Alapítvány és a Kisképző együttműködésében, ebben az évben kétéves ingyenes képzés indult a Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumban.

Szöllősi Rita iparművész, divat- és ékszertervező, az Iparművészeti vásár művészeti kurátora azt mondta: az 1800-as években közkedvelt volt Magyarországon az iparművészeti vásár megrendezése.

Emlékeztetett arra, hogy 2018-ban kezdődött az Iparművészeti Múzeum felújítása, azóta ad otthon a Várkert Bazár az eseménynek. Szöllősi Rita szerint a kortárs művészek és az érdeklődők ilyen módon való személyes találkozása hungarikum.