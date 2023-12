Scherer Péter az első vendég a műsorban, aki bár színész szeretett volna lenni, kicsit kacskaringós utat járt be, mielőtt valóban a színházi világba került volna. 1995-ben játszott először együtt Mucsi Zoltánnal a Szent Iván-éji álom egyik előadásán, és szakmai-baráti kapcsolatuk is innen datálódik. Az Egy bolond százat csinál 2006-os változatában aztán már ketten szerepeltek mint maffiózók, ennek közönségfilmes előzménye pedig az Egy szoknya – egy nadrág ukrán párosa volt, ahogyan ezt Scherer Péter meséli. De felidézi a Válótársakban alakított szerepeket is, illetve az improvizáció fontossága is szóba kerül, valamint az az érdekesség is, hogy Scherer Péter, ha csak teheti, elrakja emlékbe azpn filmek forgatókönyveit, amelyekben játszott. Valamint még azt is megtudhatjuk, hogy a 2006-os Egy bolond százat csinál gengsztereinek kitalált nevei közül a Csumpi név Scherer Péterék családjából ered, a Kuplung pedig a vezetésre való képtelenség poénjaként egészíti ezt ki.

Scherer Péter emlékezetes szerepeit idézi fel a Szélesvásznú történelem aktuális epizódjában (Forrás: Hír TV)

A műsor második felében Dudás Viktor filmszakértő is szóba hozza a Csumpi–Kuplung duót, azaz a kimért és az optimista figura csetlő-botló kettősét, hiszen ez a páros sok filmalkotásban jól működött. Természetesen szó esik a hazai remake-filmek soráról, amely sorozat 1999-ben a Hyppolit, a lakájjal kezdődött és tartott egészen az Egy bolond százat csinál új verziójáig. 2006-ban közben a mozikban volt már az Üvegtigris második része is, s ez utóbbi már egy új komikus filmes vonalat képviselt: Gáspár Sándor alakja, de Gesztesi Károly ismertsége, szinkronszerepei is előkerülnek.

Ami pedig az eredeti alkotást illeti Latabár Kálmánnal a főszerepben – aki Kabos Gyula után vette át a stafétabotot –, Dudás Viktor szerint az eredeti Egy bolond százat csinál Latyi jutalomjátéka volt.

Természetesen a végefőcím-dalok jelentősége is fontos, így az Egy bolond százat csinál című dal is, amely Balássy Betti és Varga Feri alkotása, és a mai napig őrzi a népszerűségét. Érdemes meghallgatni, bizonyosan kedvet csinál az esti filmnézéshez és a Szélesvásznú történelem adásához is!

Borítókép: Jelenet a Szélesvásznú történelem adásából (Forrás: Hír TV)