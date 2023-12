Filmek, amelyek az ünnep lényegére emlékeztetnek

1. Noel – Karácsony



Igaz sztárparádét kínál ez a misztikus, romantikus, szívfacsaró és olykor bizony könnyfakasztó szépséges drámai történet, amely a cukormázas karácsonyi mesék és a pompa helyett az érem másik oldalát megmutatva a karácsony igazi lényegére, a szeretetre, az isteni kegyelem jelenlétére emlékezteti a nézőket. Egymástól teljesen eltérő személyiségű, más-más sorstragédia keresztjét cipelő karakterek keresik a megértést és a könyörületet karácsony idején. Rose (Susan Sarandon) középkorú, elvált nő, akinek az édesanyja kórházban van, mert előrehaladott Alzheimer-kórban szenved. Szeretné még egyszer elmondani neki, mennyire szereti, ám az anyja már fel sem ismeri. A rendőrtiszt Mike (Paul Walker) egy pincér rögeszméjének célpontja lesz, az idős férfi meg van győződve arról, hogy a betegesen féltékeny Mike – aki Ninát (Penélope Cruz) készül feleségül venni – az ő néhai feleségének a reinkarnációja. Nem áruljuk el előre, hogy mindebből mi sül ki végül, de annyi biztos: érdemes odafigyelni minden apró színészi rezdülésre.



2. Egy különös éjszaka



Julie Andrews már számtalan filmben elvarázsolta a közönséget. Ebben a Robert Young által rendezett romantikus drámában, amely hálaadás és karácsony között játszódik, egy hivatásáért élő doktornőt alakít, aki hiába ment életeket, kénytelen szembenézni férje elvesztésével, akit nem tudott megmenteni a ráktól. Egy másik történetszál, a Woodward család összetett drámája is megjelenik a filmben: az édesapa, Robert (James Garner) odaadóan látogatja feleségét, akiről egyre súlyosbodó betegsége miatt egy otthonban gondoskodnak. Két lányuk, illetve az idősebb lány fia, Robert unokája hálaadás estéjén ellátogatnak az édesanyához. Az egyre erősödő hóvihar miatt a két lány és a kisfiú hazaindulnak, Robert azonban ott marad, nem szeretné egyedül hagyni feleségét. Amikor ő is útnak indulna, az egyre rosszabb útviszonyok miatt már nem járnak az autók. Itt találkozik egymással a két történetszál, a doktornő ugyanis szintén ekkor indul haza az otthonból, ahová gyakran ellátogat elhunyt férje emléke miatt. A két ember sorsa összefonódik, amikor egy hótorlasz miatt nem tudják folytatni az útjukat, és kénytelenek az éjszakát egy erdei házban együtt tölteni. Fokozatosan megnyílva egymás előtt egy második esélyt kapnak a boldogságra.



3. Rossz anyák karácsonya



A karácsony előtti időszak minden édesanyát kimeríthet. Rohangálás az ajándékok után, véget nem érő takarítás, dekorálás és a napokon át tartó sütés-főzés. Nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy szeressenek, és nem kell mindent tökéletesen, a mások által támasztott elvárásoknak megfelelve csinálni ahhoz, hogy boldog legyen a karácsonyunk. A lényeg, hogy együtt legyünk, és úgy ünnepeljünk, ahogy nekünk és a szeretteinknek jó. Elsősorban erre emlékeztet ez a vígjáték, amely emellett számos zűrös anya-lány kapcsolatot is bemutat a nézőknek. Az elfogadás és a szeretet, na és ennek hangos kinyilvánítása azonban sok mindenre megoldást jelenthet. Csak ne görcsöljünk rá nagyon a tökéletességre! Csak járjuk a saját utunkat. Parádés szerepeosztással készült el a Rossz anyák folytatása: Mila Kunis, Kristen Bell és Kathryn Hahn most egy-egy, a filmbeli karakterükhöz tökéletesen passzoló édesanyát is kaptak maguk mellé Christine Baranski, Susan Sarandon és Cheryl Hines személyében. Innentől kezdve elszabadulnak az indulatok, a szavak és a vágyak, hogy a végén azért mégis egy csendes, békés karácsonyi ünnep várjon minden családra.



4. A múlt angyala



Az elfojtott fájdalmak, a kövekként magunkkal cipelt múltbeli tragédiák nemcsak ránk, de családunk későbbi generációira is hatással lehetnek. Erre hívja fel a figyelmet ez a film, amelynek egyik főszereplője, a kilencéves Terry McQueen csendes, békés életet él apjával Maine államban, ahol a férfi az év során gondoskodik a tengerparti nyaralók rendezettségéről. A hosszú, csendes téli hónapok alatt senki sem látogatja ezt a vidéket, azonban ezúttal hirtelen felbukkan a gazdag Wenthworth család és a lányuk, Katherine, akik elhatározzák, hogy karácsonyi vakációjukat a nyaralójukban töltik. Az ünnep során azonban súlyos tragédia árnyéka borul a családra, amely maradandó nyomot hagy a fiatal Terry értékrendjében, akit még mindig gyötörnek a régi, sötét emlékek. Ekkor már rég nem találkozott apjával, Los Angelesben pedig a hollywoodi ügynökök eseménydús életét élte. Apja halála után kénytelen visszatérni abba a helyre, amit mindig igyekezett elfelejteni, és szembenézni az emlékekkel. Egy régi, be nem fejezett javítási megrendelésre lelve végül úgy dönt, hogy saját kezével befejezeve a munkát egyben a múlttal is szembenéz. A megrendelő nem más, mint Katherine Wenthworth, akivel harminc évvel ezelőtt találkozott utoljára. Katherine is visszatér Maine-be, hogy újra megnyissa a régi családi nyaralót, és elszámoljon a múltjával. Együtt elindulnak azon az úton, amely megtanítja őket a megbocsátásra és a felejtésre. Felfedezik, hogy az életben mindig végtelen lehetőségek rejlenek, és rádöbbennek, hogy sosem késő elindulni az úton a változás és az újrakezdés felé.



5. A 12 hónap



Gyermekkorunk karácsonyait idézheti vissza ez a kedves, szépséges japán–szovjet anime, amelynek főhőse egy árva kislány, Ánya, aki mostohájával és annak lányával él egy erdőszéli kunyhóban. Egy nap a mostoha kiküldi Ányát az erdőbe rőzsét gyűjteni, ahol találkozik egy kedves, idős katonával, aki éppen a királynőnek keres karácsonyfát. A katona segít Ányának a rőzse vágásában, és elmeséli neki, hogy a királynő ugyanolyan árva, mint Ánya. Hasonló keresztet cipelnek.

Eközben a királynő a palotában egy könyvben lát egy hóvirágot, és követeli, hogy hozzanak neki egy kosárral a másnapi ünnepségre. Annak ellenére, hogy januárban nincs hóvirág, kihirdetik a versenyt: aki hoz egy kosár hóvirágot, aranyat kap a virágok számával arányosan. A gonosz mostoha elküldi Ányát a hóviharban, hogy hozzon hóvirágot a királynőnek, és csak akkor térjen vissza, ha a kosár tele van virággal. Ánya elindul a hóviharban, ahol találkozik a tizenkét hónappal, akik segítenek neki, és rövid időre tavaszt varázsolnak. Innen számos izgalmas fordulat után a mesékre jellemző végkifejlettel záródik ez a szívekbe is melegséget varázsoló kedves és tanulságos, mesés történet, amely a család minden tagját egy varázslatos álomvilágba repíti.

