Idén először a nézőkkel együtt búcsúztatja az óévet a Budapest Bábszínház

Advent első vasárnapján a Budapest Bábszínház is ünneplőbe öltözik. Az utolsó bárány című előadás után karácsonyfadíszeket készíthetnek a gyerekek és szüleik, majd az aulában a színház karácsonyfáját is együtt díszíthetik fel a társulat tagjaival. Az utolsó bárány története az egyik legnépszerűbb a családok körében, így karácsonykor és két ünnep között műsorra tűzi a teátrum.

A Budapest Bábszínház társulata számára mindig is kiemelten fontos volt a jótékonyság, különösen az ünnepekkor, így idén is összefogott a színház a KöJkök a Gyermekotthonban Egyesülettel, hogy száz rászoruló, gyermekotthonban élő gyermek karácsonyi kívánságát teljesítsék. A bábszínház a nézőit is kéri, hogy vegyenek részt ebben az akcióban.

December 27-én folytatódik az Éjszaka a bábszínházban: a népszerű Gengszter nagyi előadáshoz kapcsolódóan izgalmas kulisszatitkokat tudhatnak meg azok a 10–12 éves gyerekek, akik ellátogatnak az egész éjszakás kalandjátékra a téli szünetben. A teátrum idén először nyitja meg kapuit szilveszter este a közönség előtt. Az egyik legnépszerűbb felnőtteknek szóló előadását, a Dekameron 2023-t játsszák december 31-én, majd a színészekkel közös koccintásra várják a nézőket.

Borítókép: Repüljön 2024-be a Dekameron 2023 előadással! (Forrás: Facebook/Budapest Bábszínház)