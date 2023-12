James Arthur Budapesten lép fel februárban

James Arthur Say You Won’t Let Go című slágere másfél milliárd feletti megtekintésnél jár a legnagyobb videómegosztó oldalon és 2,5 milliárd feletti lejátszásnál a Spotify-on – közölték a szervezők. A zenész új albuma, a Bitter Sweet Love jövő januárban jelenik meg, alig egy hónapra rá pedig már a magyar fővárosban is bemutatja, a régi slágerek mellett.

James Arthurt február 25-én hallhatja a magyar közönség. Fotó: Getty Images/Dominic Lipinski

Amikor az albumon dolgoztunk, szinte újra gyereknek éreztem magam. Teljes őszinteséggel alkottam, csak olyan zenét csináltam, amit szeretek, nem az pörgött a fejemben, hogy mindenkinek a kedvére tegyek

– idézte James Arthurt a közlemény.

Új lemezén Steve Solomon amerikai producerrel dolgozott együtt, akivel a 2016-os Say You Won’t Let Go című dalt is közösen írták.

A Bitter Sweet Love című anyagot a dél-londoni Miloco Stúdióban rögzítették. James Arthur 27 állomásos európai turnéja keretében lép fel jövő februárban a Barba Negrában. A koncertsorozat fókuszában az új album dalai állnak.

Borítókép: James Arthur (Fotó: Getty Images/Steve Jennings)