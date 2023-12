Hetvenöt éves korában meghalt Tom Wilkinson brit színész, aki olyan filmekben játszott, mint az Alul semmi vagy a Michael Clayton– írja a BBC.

Meghalt Tom Wilkinson Forrás: Best Hollywood



Wilkinson több mint százharminc filmes és tévés szerepet tudhat maga mögött. Leedsben született, tizennyolc éves korában játszott először egy darabban, és onnan már a színészetnek élt.

Első komolyabb tévés szerepét 1986-ban kapta a First Among Equals című brit minisorozatban. Megszámlálhatatlan emlékezetes filmben játszott: Csúcsformában, Grand Budapest Hotel, Lány gyöngy fülbevalóval, Batman: Kezdődik, Egy makulátlan elme örök ragyogása, Michael Clayton, A hálószoba. Az utóbbi kettőért Oscar-díjra is jelölték.

A legismertebb alakítása talán az 1997-es Alul semmi című brit filmben volt, amiben az egyik főszereplőt, a munkanélküliség miatt sztriptíztáncra vetemedő munkást alakította. A karaktere visszatért a Disney+-on futó, huszonhat évvel később forgatott sorozatban is.

Wilkinson 1988-ban vette el szintén színész párját, Diana Hardcastle-t. Két gyerekük született.

A színész komoly kritikai elismerést kapott Todd Field 2001-es In the Bedroom című amerikai családi drámájáért, amelyben egy gyászoló apát alakított – számol be a BBC. Oscar-díjra jelölték a legjobb színészi alakításért. Később elmondta, hogy két dolgot remélt a filmtől.