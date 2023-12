Megvannak a 2024-es Sziget első fellépői

Világsztárok a Szigeten: idén is, jövőre is

Már az idei Sziget alatt rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mekkorát fejlődött a fesztivál szinte minden téren a 2022-es Szigethez képest, az eddigi early bird jegyeladásokból pedig azt látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés a 2024-es fesztiválra

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. „A mostani bejelentésből pedig, ami egyelőre csak az első »csomag«, már az is kiderül, hogy jövőre ugyanúgy jelen lesznek majd a Szigeten nagy világsztárok, aktuális előadók és frissen felfedezett, kurrens zenei különlegességek is, így műfajtól függetlenül mindenki kedvére válogathat az erős és izgalmas zenei kínálatból” – kezdte a bejelentést a főszervező, hozzátéve: „eddig négy nagyszínpados »főfellépő« jelzett vissza a meghívásunkra, és reményeink szerint már jövő év elején tovább bővül a Nagyszínpad két esti, kiemelt sávjában fellépő headliner szintű világsztárok sora.”

Világsztárok érkeznek a 2024-es Sziget fesztiválra is. Forrás: Sziget fesztivál

Közkívánatra is érkeznek előadók

Fred Gibson, azaz Fred Again az egyik legfrissebb és mégis legnagyobb név az elektronikus zenei szférában. A „modern popzene legkurrensebb EDM-producere” ezúttal a Szigeten mutatkozik be. Martin Garrix bármerre is jár a világban, óriási bulik jelzik útját. Most közkívánatra újra érkezik a nyári fesztiválra. Sam Smith 2014-ben dobbantott egy nagyot a világ élvonalába debütlemezével, melyről a I’m Not The Only One című balladája szólt talán a legnagyobbat. Tavaly az Unholy című számát dúdolta a világ, idén pedig egy új lemezt is készített. Fantasztikus show-jával most először érkezik a Szigetre.

A londoni rapper és dalszerző Stormzy a húszas évei végén már beírta nevét a brit hip-hop történelemkönyvekbe. A legjobb Stormzy-dalok a brit grime fejlődésének kulcsfigurájává tették őt, és millióan álltak „a grime gyermeke” rajongóinak táborába. Stormzy idén új lemezt is belengetett, reméljük, jövőre abból is hallhatunk a Szigeten.

A minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájának kikiáltott One Directionből lett ismert Louis Tomlinson, aki a banda leállásának évében már rögtön szólókarrierbe is kezdett, idén a Szigeten ad egy fergeteges koncertet. De érkezik a Fridge nevű posztrockzenekarból ismert Kieran Hebden is, aki Four Tet néven a modern elektronikus zene egyik legtehetségesebb és legbefolyásosabb művésze.

A brooklyni csapat, a Big Thief tavaly megjelent, a Dragon New Warm Mountain I Believe in You című anyagával mutatkozik be a közönségnek.

Még jól emlékszünk, amikor koncertjével megőrjítette a Sziget közönségét az ír posztpunk legismertebb bandája, a Fontaines D.C. A közben a legjobb nemzetközi csapatnak járó Brit-Awardsot elhozó formációtól 2024-ben is hasonlóan fergeteges bulira számíthatunk.

Aurora Aksnes, azaz Aurora egy tüneményes, csodálatos hangú énekes, akiért az online térben fiatalok tömegei őrülnek meg, ezúttal a Sziget színpadán bizonyít.

Minden műfaj szerelmese talál kedvére valót

Érkezik többe között a mai elektronikus tánczene nagyformátumú képviselője is, egy igazán „menő” név, a chicagói house „nagykövete”, Honey Dijon. A Grammy-jelölt ausztrál Dom Dolla, az egyik legizgalmasabb elektronikus zenei producer jellegzetes house-aival kapcsolódik majd a Sziget közönségéhez.

Az ANOTR egy amszterdami székhelyű duó, hipnotikus zenéjüket energikus és letisztult ritmusok jellemzik, disco, soul, funk, jazz és mindenféle más zenei hatásokkal. És szintén érkezik majd Tom és Ed Russell walesi elektronikus zenei duója, a DJ Mag Best of British Awardson a Best Live Act címet elnyerő Overmono.

Jön Elton John nagy kedvence, Joesef, aki minden bizonnyal ízelítőt ad idén, év elején megjelent debütalbumából is.

És itt lesz majd Belgium egyik legfontosabb zenekara, a Balthazar tagjának, Maarten Devoldere-nek projektje, a Warhaus is. A görög származású Argy a DJ-világ egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb alakja.

Tavaly nagy siker volt Nova Twins koncertje, sokak szerint az egyik legjobb buli volt a Sziget Europe Stage-én, így közkívánatra idén ismétel az „urban punkot” toló két angol lány. Joost Klein, azaz Joost korábban youtuber, író, zenészként pedig ma már nagy tömeget táncoltató holland rapper tavaly hazájában, a Lowlands fesztiválon hatalmas bulit csapott, most a Szigetet készül bevenni. Jön Blondshell, azaz a Los Angeles-i énekesnő/dalszerző Sabrina Teitelbaum, akinek idén jelent meg stúdióalbuma.

A rockvonalat erősíti és legújabb stúdióalbumát hozza el a Wednesday az USA-ból. AMÉMÉ egy nyugat-afrikai születésű DJ/producer, aki az afrohangzású elektronikus zenére specializálódott, törzsi ütőhangszerekkel és spirituális töltettel. Fülbemászó, lendületes dalaival jön Dagny, aki Norvégia egyik legizgalmasabb és legkeresettebb popzenésze, és az eklektikus és divatos zenei ízléséről ismert. És idén októberben megjelent legfrissebb albumával érkezik a Pip Blom holland indie formáció is.

Az eddig bejelentett fellépők teljes névsora ITT található.

Borítókép: Louis Tomlinson (Fotó: ZUMA Press/Ricardo Rubio)