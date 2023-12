Mindenkit legyőzött Beyoncé, egy hétvége alatt milliókat keresett + videó

Akkorát tarolt a hálaadás utáni hétvégén Beyoncé koncertfilmje Amerikában, amire húsz éve nem volt példa. Az énekesnő Renaissance: A Film by Beyoncé, vagyis Reneszánsz: Beyoncé filmje című mozija a forgalmazó AMC Theatres szerint több mint húszmillió dollárt (hétmilliárd forintot) hozott Amerikában – derül ki a Vg.hu cikkéből.

Beyoncé koncertfilmje nagy sikert hozott, de Taylor Swiftet nem sikerült utolérnie. Fotó: AFP/Robyn Beck és Angela Weiss

A december 1-én bemutatott film Beyoncé idei (szintén zajos sikert hozó), hasonló nevű koncertsorozatát dolgozza fel. A 42 éves énekesnő nem bízta a véletlenre a munkát: amellett, hogy a film róla szól, ő az írója, a rendezője és a producere is.

A koncertfilm kirobbanóan jó fogadtatása azért számít meglepőnek, mert Amerikában a hálaadás utáni időszakra időzített premiert a bukás biztos receptjének szokás tartani, sikergyanús filmeket ritkán mutatnak be ekkor.

Beyoncé azonban rácáfolt a sztereotípiákra, ráadásul nem is vetélytársak nélkül (hiszen úgy könnyű lenne nyerni): a Godzilla mínusz egy és Az éhezők viadala előzményfilmje, az Énekesmadarak és kígyók balladája is ekkor került a mozikba, ám a húszmillió dollárt meg sem tudták közelíteni (11, illetve 14,5 millió).

Koncertfilm kategóriában azonban Taylor Swift sikerét nehéz lesz felülmúlni Amerikában. Az októberben bemutatott Taylor Swift: The Eras Tour című koncertfilm ugyanis vasárnapig 178 millió dollárt hozott az USA-ban, világszinten azonban továbbra is Michael Jackson az első a 2009-es This is It-tel.

Borítókép: Beyoncé (Fotó: Bestimage/Northfoto/Tiffany & Co)