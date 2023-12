Magyar lány a világhírnév kapujában: Myra Monoka az Akváriumban

Myra Monoka sokoldalú énekes, dalszerző és producer a nemzetközi és a hazai zenei világ egyre ismertebb szereplője, aki egyedi külső megjelenésével, sokoldalú zenei stílusával mindig valami meghökkentő és meglepő produkcióval nyűgözi le egyre nagyobb rajongótáborát. Nem lesz ez másképpen a december 15-i koncertjén sem, ahol kiderül, mit is takar az az új stílus, amit ő neo-soul-popnak nevezett el. Ez a koncert a szerzői estje lesz saját dalokkal, a vendége pedig nem más lesz, mint alkotótársa és jó barátja, a Supernem gitárosa, Pulius Tibor.

– A zenémben a rocktól az R’n’B-n és a house-on át sok műfaj megtalálható, és ugyanilyen sokszínű a megjelenésem is. Igyekszem játékos módon öltözködni, szeretem keverni egymással a színes, pszichedelikus hatású, mintás és tribal dolgokat – nyilatkozta magáról Myra, akinek legutóbbi, Drive című dala legalább negyven nemzetközi Spotify listára felkerült, sőt a New York-ira is. Itthon a Petőfi Rádióban is rotációba került, ami azért kiemelkedő, mert évek óta ez az első angol nyelvű magyar dal, amellyel ez megtörtént. Eközben az egyik legnagyobb belga rádió is játssza a Focus cím dalt, amit a Belau-val készíett. A korábbi, Red című szerzeménye ugyancsak felkerült az Apple Music editorial listájára Kínában, Oroszországban, Thaiföldön és Indonéziában is.

Myra a sikerek ellenére az maradt, aki volt: egy lány, akinek a zene az első életében és nem a siker hajhászása és a teljesítmény nélküli hírnév. Myra kislánykora óta erre a pályára készül. Tanulmányait a Bartók Béla Konzervatóriumban kezdte, majd útja a tengerentúlra vezetett, hogy Miamiban csiszolja tovább produceri tudását SAE Institute-ban, ahol többek között a háromszor Grammy-díjra jelölt, többszörös platinalemezes Krunkadelic (Elton John, Sean Paul) volt a tanára.

Myra olyan A-listás producerekkel dolgozott, mint a Grammy-díjas brit Matt Lawrence (Adele, Beyoncé, Amy Winehouse), de rendszeres résztvevője nemzetközi dalszerző táboroknak Los Angelesben, Londonban, Párizsban és Nashvilleben is. Egyike volt annak a hat magyar dalszerzőnek és énekesnek, akik részt vehettek Nashville–ben egy intenzív, 12 napos dalszerző kurzuson Cher, a Kiss, Bon Jovi és az Aerosmith dalszerzőjének és zenei producerének, Desmond Childnak a vezetésével.

Azért léptem erre a pályára, mert örömömet lelem benne. Amikor belefogok egy szám készítésébe, nem a dollárjelek lebegnek a szemem előtt, hanem a vágy, hogy valami szépet alkossak. Úgy érzem, hogy ez átjön az embereknek, és ez az oka annak, hogy általában tetszenek a dalaim azoknak, akiknek megmutatom. Amikor pedig elbizonytalanodom, és felmerül bennem a kérdés, hogy érdemes-e ezt csinálni, akkor a barátaim támogatása segít át a nehézségeken. A pandémia után és a gazdasági nehézségek közepette felmerül bennem időnként a kérdés, hogy van-e értelme folytatni mindezt, de úgy érzem, hogy nem tudnék anélkül élni, hogy zenét csináljak. Ez vagyok, ez jön belőlem őszintén. Olyanok a zenéim, mint a kedvenc pillanataimról készült fotók – sőt, többek annál. A dalok előhívják az élmények során megélt érzelemvilágot

Borítókép: Myra Monoka és Pulius Tibor évek óta nemcsak alkotótársak, de barátok is (fotó: Barta Imre)