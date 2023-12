Rami Malek tíz legjobb filmje

1. Bohém rapszódia



A 2018-as év egyik legnagyobb sikere volt ez a Freddie Mercury életét bemutató film, amelyben Rami Malek a legendás Queen együttes halhatatlanná vált frontemberét keltette életre. Egy átütő, rendkívül erős előadás tanúi lehetünk: a színész egyaránt meggyőzően mutatta be Mercury félénk érzékenységét és pimaszságát.

Ez a szerep, amely a rendkívüli hangi képességek és fizikai dinamizmus mellett páratlan színészi kvalitásokat is igényelt, hiszen érzelmi tartománya magába öleli az izgalmas koncerteket, a romantikus szerelmi szálat és a számtalan személyes konfliktust, nem véletlenül hozott a színésznek kiemelkedő szakmai és közönségsikereket.

Az alakításáért elnyerte a BAFTA- és a Golden Globe-díjat, sőt a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat is hazavihette.

Freddie Mercuryként a Bohém rapszódiában (Forrás: Collection Christophel)



2. Éjszaka a múzeumban - trilógia

A színész karrierjének másik kiemelkedő jelentőségű állomása ez a trilógia volt: első filmszerepeként a fáraó, Ahkmenrah szerepében jelent meg a vásznon.

A 2006, 2009 és 2014-ben megjelent Éjszaka a múzeumban című filmekben magával ragadó hatású lelkesedéssel és humorral alakítja a szerepet. Az általa játszott fáraó egyik kulcsszereplőjévé, húzóerejévé válik a mozinak. Malek alakításában Ahkmenrah humoros oldala mellett megjelennek a karakter lelkének olykor megrendítő erejű rejtett mélységei, és tanúi lehetünk annak a komoly lelki fejlődésnek, utazásnak is, amelyet bejár.



3. A pillangó



Rami Malek 2017-ben is lenyűgöző színészi teljesítményt nyújtott Louis Dega hamisító bőrébe bújva a Pillangó című filmremake-ben. Bár a mű egy jól ismert történetet dolgoz fel, Malek kiemelkedik azzal, hogy rendkívül összetett, rokonszenves és árnyalt karakterként kelti életre Degát. A finom színészi rezdülések közte és a címszerepet alakító Charlie Hunnam között alátámasztják a köztük lévő szokatlan barátságot, miközben a börtönben való túlélésért folytatott küzdelmet is hitelesen ábrázolják. A színész tökéletesen közvetíti Dega intellektusát és mögöttes érzékenységét: amikor kínokkal vagy a nyugalom ritka pillanataival néz szembe, Dega embersége Malek hitelességének köszönhetően egyaránt jól érzékelhető a nézők számára.



4. Ördög a részletekben



John Lee Hancock 2021-es filmjének a kritikusok szerint ugyancsak Rami Malek színészi játéka az egyik megmentő erejű fénypontja. A különc nyomozó, Jim Baxter őrmester megformálójaként már az első jeleneteitől kezdve felkelti a figyelmet: az ikonikus krimikarakterek varázsát közvetíti, miközben elkerüli a kliséket. Bár a cselekmény ismerős toposzokat jelenít meg, Malek újító színészi játéka új életet lehel bele. A bravúrok közepette finom árnyalatokon keresztül Baxter lelkének mélységeibe is bepillantást enged. Az energikus és intenzív nyomozó érdekes kontrasztot alkot a színésztársa, Denzel Washington alakított fáradt helyettesével. Kettőjük párosában rejlik a film igazi vonzereje.



5. Átmeneti állomás



Destin Daniel Cretton 2013-as filmjében Nate felügyelőként az egyiptomi származású művész ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott: kezdetektől fogva cizellált karakterábrázolással kelti életre Nate-et, kifejezve lelki küzdelmeit. Ahelyett, hogy egy alapábrázolást nyújtana, a színész finoman egyensúlyba hozza Nate szándékait a korlátaival. A kulcsjelenetek felfedik a gazdag érzelmi palettát, ahogy Nate szembesül a lakók és a tanácsadók traumás történeteivel. Malek azon képessége, hogy egyensúlyba hozza a hibás félrelépéseket az erkölcsi ébredéssel, segít életben tartani a filmből áradó reményt, elkerülve a túlzott szentimentalizmust.



6. Buster’s Mal Heart



Ebben a 2016-os, Sarah Adina Smith által rendezett filmben – amely az általa alakított címszereplő szürreális karaktertanulmányának tekinthető – játszotta első címszerepét Rami Malek. A zaklatott szökevény az egyre közelgő végzetről való képzelgései, paranoiás rohamai közepette pusztító randalírozásba kezd. A visszaemlékezésekből kiderül, hogy Buster egykor boldog családapa volt. Ezen visszaemlékezésekből is jól látszik Malek azon képessége, hogy hitelesen képes váltani a személyiségek és korszakok között. Az érzelmi intenzitás révén összetett karaktert épít fel, tökéletesítve a düh és a feltörő keserédes emlékek keveredését.



7. Vétkező szentek



A Vétkező szentek című, David Lowery rendezte 2013-as filmben Malek ugyancsak sokoldalú színészi tehetségről tanúskodik. Bár csak rövid ideig volt látható a mozikban, Will ellentmondásos karakterének életre keltőjeként így is mély benyomást hagyott maga után. Az általa alakított nyomozóban, Willben összetett érzések ébrednek a Casey Affleck által alakított, börtönviselt Bob és kedvese, Ruth iránt, akit Rooney Mara alakít. A visszafogott, mégis éleslátó színészi döntések révén Malek zseniálisan érzékelteti Will terheinek mélységét. Bár Affleck és Mara a központi páros, Malek mégis csendes erőt visz minden jelenetbe. Megtestesíti a film átgondolt megközelítését, finom színészi árnyalatokat alkalmazva. Ez az érzelmi intimitás és emberség az, ami segített kivívni a kritikusok elismerését.



8. James Bond – Nincs idő meghalni



Bár a kritikusok szerint Malek gonosztevőjéből ebben a filmben hiányoznak az árnyalatok és a lelki mélység, egy James Bond-filmben szerepelni a színész karrierjének mindenképpen egyik fénypontját jelenti. Safinként Malek egy olyan történet részese, amely váratlan érzelmi visszhangot hoz Bond utazásába. Bár karaktere a sztereotip szupergonosz karakterek felé hajlik, a színész mégis kiemelkedik dermesztő ábrázolásmódjával. Cary Joji Fukunaga 2021-es produkciójában nyújtott játékának csendes intenzitása ellentétben áll az expanzív cselekményekkel, ami tovább növeli a film erejét.



9. Oppenheimer



Rami Malek pályafutása egyik legkisemelkedőbb teljesítményét nyújtja a 2023-as Oppenheimer című filmben a lelkiismeret-furdalástól szenvedő tudós, dr. Hill bőrébe bújva. Noha Hill mellékszereplő, Malek őt teszi az egyik legkiemelkedőbb, kulcsfontosságú karakterré.

Egy kísérteties pillantással érzékelteti azt a traumát, amely abból ered, hogy Hill atomkutatása elképzelhetetlen pusztítást tesz lehetővé. Megpróbál könyörögni Oppenheimernek, hogy gondolja át a bomba városokon való felhasználását, de figyelmen kívül hagyják. A színész tragikus, tehetetlen figurává teszi Hillt azzal, hogy szavak nélkül mond el többkötetnyi történeteket. Ez a film Maleket a néma színészi játék mesterévé emeli, amelyért megérdemli az elismerést.



A mester című filmben Ambyr Childers és Philip Seymour Hoffman oldalán (Forrás: Photo12 via AFP)

10. A mester



Ebben a 2012-es Paul Thomas Anderson-filmben Rami Malek szerepe viszonylag kicsi, mégis meghatározó és emlékezetes. Míg Paul Thomas Anderson, a rendező és Philip Seymour Hoffman, a főszereplő egy figyelemre méltó filmes utazást járnak végig, addig Malek csendben, elfojtott intenzitással fortyog a szerepében. Szorongó kifejezései a közönség nyugtalanságát erősítik, a manipuláció és a hit legnagyobb kérdéseit felvetve. Ahelyett, hogy másodhegedűsként visszavonulna, ismét kulcsszerepet játszik a film pszichológiai feszültségének megteremtésében. Kifinomult színészi játéka életre hívja azt a baljós energiát, amely a filmbeli rögtönzött családot összeköti.

Borítókép: Az Oscar-díj átvételének emelkedett pillanata (Forrás: Kevin Winter/Getty Images)