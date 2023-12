Idén is fergeteges szilveszteri programokra készülhetünk

Budapesten minden alkalmat számtalan módon ünnepelhetünk, legyen szó sétahajózásról a Dunán, sportos hangulatú ünneplésről a Kincsem Parkban, egy néptáncos-zenés hagyományőrző estéről a Fonóban vagy éppen a városi kavalkádban való tobzódásról. 2023. december 31-e estéjét is érdemes a fővárosban megünnepelni.

A Hősök terén is igazi látványosságok várták-várják a szilveszteri ünneplőket (Fotó: Kurucz Árpád)

Az óév utolsó óráinak jelentősége mindig is kivételes volt, hiszen az új évet már régen is bőségvarázsló szertartásokkal köszöntötték és természetesen hangoskodás kísérte.

Ilyenkor a leselkedő gonosz szellemeket is el kellett űzni, s meg kellett alapozni az új év örömeit. A jókedv és a játék ma is fontos kellékei az ünnepnek, a zajkeltés pedig a trombitálás és a petárdázás formájában szintén a szilveszteri kikapcsolódás és csoportos ünneplés hagyományos részei.

A jellegzetes szilveszteri ételek, azaz a sonkák, hurkák, a virsli mellett megjelenik a bőséget hozó lencse, s a vacsora végén, a pezsgő mellett indul is a visszaszámlálás, megtesszük a fogadalmakat, s talán még néhányan a jövendőmondó varázslatokkal is megpróbálkoznak. Természetesen nagyon népszerű ilyenkor a szállodai kikapcsolódást választani, hiszen a feltöltődést garantálják a finom ételek, az előre megszervezett szilveszteri programok, ezért is jó figyelemmel kísérni a szállás- és buliajánlatokat, a különböző óévbúcsúztató csomagokat.

Vannak olyanok is, akik inkább aktív programokat keresnek, tehát érdemes az ünnepi koncertek világában is körülnézni, mert olcsó és exkluzív lehetőségek egyaránt lesznek 2023. december 31-én is, legyen szó rendhagyó zenei estről vagy házibuliról.

Aki pedig egyszerűen csak sodródni szeretne a városi fények és maskarás-jelmezes járókelők között, annak érdemes az utcai és szabadtéri lehetőségeket figyelnie, ráadásul nemcsak a fővárosban, hanem szerte az ország kisebb-nagyobb településein is.

Borítókép: Óévbúcsúztatás az utcai forgatagban, szilveszter a városban (Fotó:Bach Máté)