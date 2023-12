Fonó Folk Szilveszter idén is

December 28-án a Pandóra Projekt fiatal, energikus duója, Major Dorci és Végh Janka Zsuzsanna formációja lép színpadra a Sztregova utcai zeneházban. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie-folk, avagy ethno-pop hangzásúak, egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve. Első daluk 2021 februárjában jelent meg Aki érdekel címmel, majd áprilisban egy klip is érkezett hozzá, ami bekerült a 2021-es Magyar Klipszemlére. 2022-ben már a Palóznaki Jazz Pikniken és a Művészetek Völgyében zenéltek, de találkozhattunk velük az Akváriumban és a Magyar Zene Házában is. 2023-ban saját lemezzel rukkoltak elő, amely a kör motívumára épült zeneileg és vizuálisan is, a lemezbemutató koncertre pedig a Fonóban került sor. Az este vendége lesz a The Roving Chess Club, akiknek zenéje az angolszász folkból táplálkozik.

A Bordó Sárkány koncertje is szerepel a Fonó év végi programjai között (Fotó: FEJER)

December 29-én a Bordó Sárkány különleges világa tölti be a házat. Saját meghatározásuk szerint „középkori világzenét” játszanak.

Az autentikus, magyar és európai középkori dalokat és táncokat bátran ötvözik saját alkotói elképzeléseikkel, megalkotva ezzel sajátos zenei világukat, ami semmihez nem hasonlítható. A középkori hangulatba ültetett Bordó Sárkány-dalok a mai kor világzenei hangzásvilágához igazodó, táncra perdítő, erőteljes dinamikával szólalnak meg.

Ugyanezen az estén az Alexander Petrovics Koktél friss formációját is meghallgathatják az érdeklődők. A több más zenekarban aktív alapító tagok vallják, hogy

az Alexander Petrovics Koktélban az volt a jó, hogy sosem tudhattad, mit rendelsz valójában, és ha a Kárpát-medencét meg lehetne inni, akkor valószínűleg Alexander Petrovics Koktélnak hívnák.

Az Agócs Márton és zenésztársai által alapított zenekar igazi unikum a világzenei palettán.

A Jazz Előszilveszteren, december 30-án generációjának egyik legkiforrottabb és legtehetségesebb jazz-zongoristája, Balázs József lép színpadra triójával.

A számos formációban és földrészen sikert sikerre halmozó zongorista ezúttal olyan ismert zenésztársakat hívott maga mellé a színpadra, mint testvére, Balázs Elemér (dob) és Pecek Lakatos Krisztián (bőgő), szaxofonon Zana Zoltán közreműködik.



Hasonló minőségben folytatja az előszilveszteri koncertfolyamot a Tóth Viktor Skylark Metropolitan.

Legendás szaxofonosunk, a többszörösen az év altszaxofonosa és zeneszerzője díjjal kitüntetett alkotó, Tóth Viktor muzsikájával, előadásaival és workshopjaival bejárta az egész világot. Ahogyan eddig megjelent nyolc albumán is megszokhattuk, úgy ezen a koncerten is egy különleges repülésre számíthatunk a swingalapú modern jazz tájai fölött. A trió további tagjai: Cseh Péter (gitár), Fonay Tibor (bőgő).

Az Intergeese három fiatal zenészből (Horváth Áron, Mohácsy Lőrinc Ágoston, Fekete Zoltán) álló triója zárja az estét, akik vallják:

Célunk olyan zenei utat találni, amely hű az elődökhöz, de releváns és friss marad a mai kor zenei világában is.

A hagyományos Fonó Folk Szilveszter az ország legjobb szilveszteri táncháza, amely reggelig tart, több zenekarral több teremben folyik a tánc.

Az óriási szilveszteri mulatságon vendégünk a Szászcsávási zenekar, a Kalász Banda és a Rézeleje Fanfárosok, akik muzsikájukkal betöltik a házat. A vonós táncok mellett lehetőség lesz moldvai táncokba is bekapcsolódni, a Fonó vendéglátása pedig különleges menükkel készül erre az alkalomra, amelyet külön lehet megrendelni.

Borítókép: A Fonó idén is megrendezi hagyományos szilveszteri programját (fotó: Kun László)