Hangolódjunk népzenei programokkal a karácsonyra!

A népszerűség egyfajta elvárást is hozott a közönség felől: hogy azokat a dalokat, amiket egyébként más, például az alternatív rock oldaláról ismernek, hallhassák a mi felfogásunkban is. És persze a díjak – amiket kaptunk az évek során – is arra késztetik az embert, hogy a munkáját minél igényesebben, minél jobb minőségben végezze. A közönség az újdonságra éhes, ez természetes, de sokszor nem is az a nehéz, hogy újdonságot hozzunk, hanem megtartani azt a figyelmet, amit ez idáig megkaptunk. Az újat és a régit is jó minőségben kell hozni, mindezt úgy, hogy vigyázzunk népzenei értékeinkre. A Csík Zenekaron kívül más projektekben is ezt próbálom továbbadni, az irodalom, a komolyzene vagy éppen a jazz segít nekem ebben