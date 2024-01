Életre kelt Renoir világa

Az alkotás különlegessége, hogy a hallgató-nézőnek lehetősége van olyan közelségből megvizsgálni a képeket, amilyen közelről az eredeti festményeket szabad szemmel nem is lehetne, és ezáltal részesévé válhat a megfestett történeteknek. A vetítés során egészen apró és különleges részletekre figyelhetünk fel, így volt ez a korábbi Bosch által életre hívott adaptációnál is, ahol a pikáns részletek felfedezése azt is megkívánta, hogy látogatókat csak 16 éven felül engedjenek be.