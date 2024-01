Elhunyt id. Kaszás Péter zenész, dalszerző

Kaszás Péter 1946-ban Szeghalmon született. Zenészi pályáját fiatalon kezdte, a hetvenes években fellépett Németországban, Svájcban és Bulgáriában is. Hazatérése után megalapította a KP Zenei Stúdiót, ahol hangszereléssel és hangfelvétel-készítéssel foglalkozott. A szakmában Kaszás Péter Sr.-ként ismert zenész számos hangszeren játszott, köztük dobon, hegedűn, gitáron és zongorán, és több zenei stílusban mozgott otthonosan.

Az Artisjus – Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület több mint 560 szerzeményét tartja nyilván, jellemzően érzelmes, lírikus dal- és szövegvilággal.

Ő írta Zámbó Jimmy legnagyobb slágereit: ezek közé tartozott a Bukott diák; a Szeress úgy is, ha rossz vagyok; a Mit akarsz a boldogságtól; a Bye-bye lány!; az Egyszer megjavulok én; az Ugye nem bántad meg?; a Sírj a vállamon. Dalt szerzett Korda Györgynek, Aradszky Lászlónak, Komár Lászlónak, Kovács Katinak, Oszter Sándornak, Peter Srámeknek, Balázs Palinak és számos más ismert előadónak is. Kaszás Péter Sr. munkásságát több díjjal is elismerték, megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét és a Huszka Jenő-díjat.

Több albuma arany, gyémánt, illetve platina státuszt ért el. Fia, Kaszás Péter Jr. is zenei pályára lépett, dzsesszdobosként Fonogram-díjat kapott.





Borítókép: Kaszás Péter (Forrás: HírTV)