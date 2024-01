Jubileumot ünnepel Eötvös Péter

Eötvös Péter 1944-ben született Erdélyben, Székelyudvarhelyen, felsőfokú zeneiskolai tanulmányait azonban már Magyarországon, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd a Kölni Zene- és Táncművészeti Főiskolán folytatta. Pályakezdőként a Vígszínház zenei vezetője, később pedig Karlheinz Stockhausen és Pierre Boulez munkatársa volt.

1963 és 1971 között számos film- és színházi kísérőzenét komponált. Többek között Fábri Zoltán, Makk Károly, Huszárik Zoltán és Szabó István filmjeiben működött közre zeneszerzőként.

Karmesterként Európa legnagyobb zenekarait, köztük a Berlini, a Müncheni, a Londoni, a Los Angeles-i és a Bécsi Filharmonikus Zenekart, a Royal Concertgebouw Orchestrát vezényelte, és rendszeresen fellép a legnagyobb rádiózenekarok dirigenseként is.

emellett a világ legnevesebb operaházaitól, köztük a Scalától, a Royal Opera House-tól és a La Monnaie-tól is megívást kapott vendégkarmesterként.

Eötvös Pétert a Magyar Állami Operaház is köszöntötte 80. születésnapján. Fotó: Magyar Állami Operaház/Emmer László

Zenepedagógusi munkássága szintén kiemelkedő. 1992–1998 és 2002–2007 között a Karlsruhei, 1998–2001 között a Kölni Zeneművészeti Főiskola, a mai napig pedig a Bartók Szeminárium professzora, emellett világszerte tart mesterkurzusokat.

Világszerte ismertek és gyakran játszottak Atlantis, zeroPoints, Shadows, Jet Streams, Levitation, CAP-KO, SEVEN, Cello Concerto Grosso című zeneművei, csakúgy, mint a Három nővér, Le Balcon, Angels in America, Love and Other Demons, Die Tragödie des Teufels című operái.

Kiemelkedő munkásságát számos díjjal jutalmazták. Megkapta egyebek mellett a Kossuth-díjat, a Bartók Béla-emlékdíjat, a Bartók–Pásztory-díjat, a Gundel-díjat és a Magyar Kultúra Követe, illetve a Szent István-rend kitüntetéseket. De számos nemzetközi díjjal is elismerték. Ezek közül néhány: Prix Claude Rostand (1997/1998, a Három nővér című operáért), Officier de l’Ordre des l’Arts et des Lettres (1988), Royal Philharmonic Society zenei díja (2002), Commandeur de l’Ordre des l’Arts et des Lettres (2003), Pro Europa zeneszerzői díj (2004), Cannes Classical Award for Living Composer (2004), Arany Oroszlán-életműdíj (2011). Eötvös Péter a berlini Művészeti Akadémia, a budapesti Széchenyi Művészeti Akadémia, a Drezdai Művészeti Akadémia, valamint a svéd Királyi Akadémia tagja.

Mint arról mi is beszámoltunk, a nemzetközileg elismert karmester és zeneszerző első magyar nyelvű operáját, a Valuskát december 2-án tűzte műsorára az Eiffel Műhelyház.

Borítókép: Eötvös Péter zeneszerző, karmester (Fotó: Magyar Állami Operaház/Marco Borggreve)