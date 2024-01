Az MDTistanbul két kortárs táncelőadással lép fel a Nemzeti Táncszínházban

Az MDTistanbul, az Istanbul State Opera & Ballet Modern Dance Company a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, valamint a Török Köztársaság Kulturális és Turisztikai Minisztériuma együttműködésével érkezik a Nemzeti Táncszínházba a magyar–török kulturális évadban.

Az MDTistanbul a magyar–török kulturális évadban érkezik Budapestre (Fotó: Nemzeti Táncszínház)

A január 24-én látható Rosegarden című előadásban összefonódik múlt és a jelen, az elektronikus zene és a szúfi hagyományok.

A török táncművészet egyik meghatározó alakja, Beyhan Murphy és Mercan Dede „világzene-művész” több jelentésréteget hordozó előadása a török kultúrát hivatott megjeleníteni, a kortárs, modern tánc nyelvén, gazdagítva azt misztikus áthallásokkal. Kortárs és klasszikus elemek is megjelennek a darabban, az oszmán korból egy városi kávéházba, a modern ember belső útkeresésétől a kerengő dervisekig jutunk el, hogy utunk végén ott várjon a rózsa, kifejeződése mindannak, ami az emberiségben a legnemesebb. A Rosegarden színteréül szolgáló sátor a nomád életet jelképezi. Az előadást élő zenekar kíséri, hátterét a világhírű fotóművész, Ara Guler fotói adják. A 2024-ben már húsz éve megszakítás nélkül játszott Rosegarden az Istanbul State Opera & Ballet Modern Dance Company egyik legsikeresebb előadása.

A január 25-én látható Dance Adrenaline az MDTistanbul öt különálló darabból álló műsora, amelyek mindegyike egyedi megközelítésben fejezi ki a dinamizmust és az alkotás folyamatát.

Az öt darab között Dong Kyu Kim dél-koreai koreográfustól az I See You, a Spring és a Leverage című részt az MDTistanbul táncos-koreográfusa, Alper Marangoz jegyzi, Ferhat Günes, az MDTistanbul táncosa Reside – Dreams should be seen three times című alkotása, valamint a nemzetközi hírű Ihsan Rüstem koreográfiája, az Anikka.

Az előadás után közönségtalálkozót tartanak.

A két ország a magyar–török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a december 18-án kezdődött, egy teljes éven át tartó és mindkét országban zajló magyar–török kulturális évaddal. A rendezvénysorozat célja, hogy a művészeteken, a tudományon és az innováción keresztül kiemelje azokat a kulturális és művészeti eseményeket, amelyek a két országot egyéni szinten és az évfordulón túl is összekötik.

Borítókép: Részlet a Dance Adrenaline című előadásból (forrás: Nemzeti Táncszínház)