Magyar–török kulturális évad: lezajlott az első hivatalos esemény

Az ottomán–török kulturális hatást Magyarországon nem csak a XVI–XVII. század építészeti emlékei, mecsetek, türbék, fürdők őrzik, ez megmutatkozott az öltözködésben és a fegyverhasználatban is. A hatás máig kimutatható a gondolkodásban vagy a gasztronómiában is, de a törökországi magyar kulturális jelenlétre, történelmi emlékhelyre is számos példa van