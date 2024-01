Már most tudni lehet, melyik film lesz az év legnagyobb kasszasikere

Az összes top 10 film franchise vagy folytatás, közülük három is képregény-adaptáció – így a Deadpool, a Joker és a Venom –, és két olyan kultfilm – Beetlejuice és Gladiátor – is szerepel a listán, amely több évtized után kap most folytatást – írja a Világgazdaság a Filmadatbázis összesítése alapján.