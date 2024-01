Meghalt Benedek Miklós

Méltósággal viselt betegség után, életének 78. évében kedden reggel elhunyt Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész – tájékoztatta a család az MTI-t. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja élete végéig színpadon állt – írták a közleményben.

Benedek Miklós 1946-ban született Budapesten, apja Benedek Tibor, a pesti kabarék elmaradhatatlan figurája volt. Emlékei szerint ötéves kora óta színész akart lenni. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Szinetár Miklós osztályába járt, 1965-ben egyik osztálytársával, Vallai Péterrel megnyerték a Ki mit tud paródiakategóriáját. 1969-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a Nemzeti Színházhoz szerződött.

Ő volt a szellemi atyja a Budapest Orfeum című zenés produkciónak, amelyet 1979-ben Császár Angelával és Szacsvay Lászlóval közösen hoztak létre. A legendás előadást különböző színpadokon csaknem négyszázszor játszották el egy évtizeden át, és bejárták vele a világot is.

1983-tól húsz évig volt a Katona József Színház tagja, itt kezdett el rendezni is, később hat évig ismét a Nemzeti Színházhoz szerződött, Jordán Tamás igazgatása alatt lett a társulat tagja, 2009-ben azonban megszűnt szerződése, ismét szabadúszó művész lett. A Nemzetiből való távozásáról néhány éve fájó emlékként beszélt, Benedek Miklós szerint Alföldi Róbert, a teátrum akkori főigazgatója azt mondta a szerződtetési tárgyalásán: „Nem kellesz a rendezőknek, nem akarnak veled dolgozni, nekem pedig nincs arra időm, hogy megtanítsalak, milyen rendező vagyok.” Benedek szerint Alföldi fülébe kerülhetett, amit korábban a kollégáinak mondott, amikor nemtetszését fejezte ki.

1992-től tizenöt évig oktatott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A kilencvenes években a Magyar Színészkamara ügyvivője volt.

Szabadúszó művészként az ország szinte minden színházában játszott vagy rendezett.

Benedek Miklós a két háború közötti pesti polgár figuráját, stílusát, modorát keltette életre, de alakításában mindig volt egy kis fintor, kis tragikomédia.

Klasszikus szerepekben és modern darabokban egyaránt emlékezetes alakítást nyújtott, többek között a Katona József Színházban a Mirandolinában, a Tarelkin halálában és Füst Milán Catullusában, valamint Bulgakov Menekülésében. A Játékszínben eljátszotta a Hyppolit, a lakájt, a Nemzetiben Pilátust a Mester és Margaritában. A Vígszínházban szerepelt a Csókos asszony, a Nóra és a Játék a kastélyban című darabokban.

Rendezőként több Heltai- és Molnár-darabot, számos komédiát, zenés játékot vitt színre, ő jegyzi Szacsvay László Szép Ernő-estjének színpadra állítását is. Számtalan tévé- és játékfilmben is feltűnt, mint a Fényes szelek, A Pogány Madonna, az Akli Miklós, A három testőr Afrikában, a Presszó, a Sorstalanság, a De kik azok a Lumnitzer nővérek? vagy az S.O.S. szerelem!, Szabadesés. Szerepelt a Turnéban és A szeleburdi család című tévéfilmben, a Macskafogó című rajzfilmekben Mr. Teufelnek kölcsönözte hangját, s ő volt Sut, a tépett farkú róka hangja is a Vukban.

Nagyobbik fia, Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a magyar férfiválogatott egykori szövetségi kapitánya 2020-ban hunyt el. Kisebbik fia, Albert a családi hagyományt folytatva rendezőasszisztensként, íróként és fordítóként, és színészként is tevékenykedik.

1981-ben Jászai Mari-díjjal, 1989-ben érdemes művész címmel jutalmazták. 1998-ban vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, 2012-ben kiváló művész címmel ismerték el. 2016-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 2020 óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, tavaly szeptemberben választották a nemzet színészei közé.

Borítókép: Benedek Miklós (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)